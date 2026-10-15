Crispin Glover interpreta la terrificante creatura nata dai racconti online di Elias Witherow. Nel cast anche Rob Lowe e Roselyn Sanchez. L'uscita del film diretto da David Michaels è prevista per il 2027. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo al cinema

Una presenza inquietante che si insinua nella vita domestica, si presenta come una figura paterna e impone le proprie regole attraverso la violenza. È Tommy Taffy, conosciuto anche come The Third Parent, il protagonista di una delle creepypasta più disturbanti circolate online, ora destinata a diventare un film horror. The Third Parent, diretto da David Michaels, porta sul grande schermo la creatura nata dalla penna di Elias Witherow, affidando il ruolo del mostro a Crispin Glover, l'attore americano la cui fama è principalmente legata al ruolo di George McFly, il padre di Marty, interpretato nel primo episodio della serie cinematografica di Ritorno al futuro (mentre nel secondo capitolo della trilogia fu sostituito da Jeffrey Weissman, con addosso un trucco modellato sulle sue fattezze, ottenuto da un calco della faccia, ma questa è un'altra storia. In tutti i sensi).

Il nuovo progetto di The Third Parent si presenta con un teaser trailer (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo) che anticipa una storia di terrore familiare e di una minaccia difficile da contrastare.

Nel cast figurano anche Rob Lowe e Roselyn Sanchez. Il film dovrebbe arrivare al cinema nel 2027, trasformando in un racconto per immagini una storia che ha trovato sul web il proprio terreno di diffusione.

Chi è Tommy Taffy, il mostro di The Third Parent

Tommy Taffy appare come un uomo qualunque, ma la sua presenza nasconde una natura mostruosa. La creatura entra nelle case con il pretesto di educare e disciplinare i membri della famiglia, trasformando però il proprio ruolo in uno strumento di sopraffazione e tortura. Da qui deriva il nome The Third Parent, il "terzo genitore": una figura che si inserisce nelle dinamiche familiari per imporre un'autorità assoluta.

Nella storia raccontata dal film, Tommy Taffy è una sorta di maledizione che attraversa le epoche e colpisce famiglie apparentemente scelte a caso. La sua origine viene ricondotta a un passato remoto, mentre la vicenda principale si sposta fino all'America contemporanea.

La trama: una famiglia sotto assedio

La storia si svolge ad Atlanta, durante le celebrazioni del 4 luglio. In questa occasione, la creatura si presenta alla porta di una famiglia e comincia a imporre le proprie regole, insinuandosi nella quotidianità dei suoi componenti. Dietro l'apparenza umana si nasconde una presenza demoniaca, capace di trasformare la casa, tradizionalmente luogo di protezione, in uno spazio di paura.

Il racconto gioca così sul contrasto tra normalità domestica e orrore, facendo leva su una figura che non ha bisogno di apparire immediatamente mostruosa per risultare minacciosa. Il terrore nasce anche dall'impossibilità di riconoscere subito il pericolo e dalla violazione dei confini che dovrebbero garantire sicurezza all'interno della famiglia.

Crispin Glover interpreta la creatura

A vestire i panni di Tommy Taffy è Crispin Glover, affiancato da Rob Lowe e Roselyn Sanchez. L'attore ha spiegato di aver scelto deliberatamente di non leggere i racconti originali pubblicati online da Elias Witherow, preferendo concentrarsi sulla sceneggiatura.

Glover ha raccontato di aver ritenuto più opportuno attenersi al testo del film, pur riconoscendo gli aspetti interessanti della scrittura e comprendendo le ragioni della popolarità della storia in rete. Una scelta che gli ha permesso di affrontare il personaggio senza lasciarsi condizionare dalle interpretazioni già associate alla creatura nella comunità dei lettori.

L'attore ha inoltre rivelato che il trucco prostetico inizialmente realizzato per il personaggio non è stato utilizzato, perché non si adattava alle esigenze della produzione. Resta quindi da scoprire quale aspetto avrà Tommy Taffy nella versione definitiva del film.

Dalle creepypasta al cinema

Le creepypasta sono racconti dell'orrore diffusi su Internet, spesso costruiti intorno a figure inquietanti, leggende metropolitane e presunti fenomeni inspiegabili. La loro circolazione digitale permette alle storie di raggiungere comunità di lettori che contribuiscono a mantenerle vive e ad accrescerne la notorietà.

Con The Third Parent, una di queste narrazioni si prepara a uscire dallo schermo del computer per approdare al cinema. L'adattamento punta su una figura che combina l'aspetto ordinario di un adulto con la minaccia di una presenza demoniaca, facendo della famiglia il centro di un incubo. Il film di David Michaels è atteso nel 2027: il teaser ha già acceso la curiosità intorno alla nuova incarnazione di Tommy Taffy, mentre restano da scoprire ulteriori dettagli sulla sua resa visiva e sul modo in cui la storia verrà sviluppata sul grande schermo.