Whalefall: Nella Balena, il trailer del film

Tra tensione, claustrofobia e lotta per la vita, Whalefall: Nella Balena è in programma alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public. Una produzione statunitense del 2026 firmata da 20th Century Studios, 3 Arts Entertainment e Imagine Entertainment, distribuita in Italia da The Walt Disney Company Italia. Nelle sale italiane a partire dal 15 ottobre 2026.

Dopo la morte del padre, Jay Gardiner, interpretato da Austin Abrams, si immerge al largo della costa centrale della California alla ricerca dei suoi resti. La sua missione si trasforma in un incubo quando viene inghiottito da un’enorme balena, ritrovandosi intrappolato nel suo ventre con appena un’ora di ossigeno a disposizione. In una corsa contro il tempo, Jay deve trovare il modo di salvarsi, facendo i conti con la paura e con il rapporto difficile che lo legava al padre.

regia e cast

Dietro la macchina da presa c’è Brian Duffield, regista e sceneggiatore statunitense noto per il suo interesse verso storie che intrecciano tensione, elementi fantastici e dimensioni emotive. Al centro del film c’è Austin Abrams nel ruolo di Jay Gardiner, un giovane costretto a confrontarsi con una prova che mette a rischio la sua stessa esistenza. Josh Brolin interpreta il padre, una figura fondamentale nella storia e nella memoria del protagonista, mentre Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy ed Emily Rudd completano il cast.

Il confronto con la morte e il tentativo di trovare una via d’uscita diventano così anche l’occasione per esplorare il legame tra padre e figlio, il peso del passato e la possibilità di trasformare ciò che si è imparato nel proprio strumento di salvezza.