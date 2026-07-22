Camp Rock 3, il trailer del film

Il canale YouTube di Disney + Italia ha pubblicato il trailer ufficiale di Camp Rock 3, in arrivo a oltre quindici anni di distanza da Camp Rock 2: The Final Jam. La pellicola farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 14 agosto. Dietro la macchina da presa Veronica Rodriguez

Cresce la curiosità per Camp Rock 3, nuovo capitolo del celebre franchise con protagonisti i Jonas Brothers. Dopo le prime due pellicole Camp Rock e Camp Rock 2: The Final Jam, uscite rispettivamente nel 2008 e nel 2010, la Disney ha presenato il nuovo film in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), più precisamente venerdì 14 agosto. Nel frattempo, il canale YouTube di Disney + Italia ha condiviso il trailer ufficiale, visibile in apertura, offrendo uno sguardo sul lavoro. Confermata la presenza dei Jonas Bothers nei panni dei membri della band Connect 3. Dietro la macchina da presa Veronica Rodriguez. Nel cast Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter e Brooklynn Pitts.

Questa la sinossi ufficiale: “Quando i Connect 3 tornano al loro amato Camp Rock alla ricerca di un nuovo gruppo di apertura per un importante tour, i partecipanti al camp devono mettere in campo tutte le loro abilità per avere la possibilità di aprire il concerto della loro band preferita. La tensione sale e le amicizie vengono messe alla prova, dando vita ad alleanze inaspettate, nuove rivelazioni e storie d'amore”.

Intervistato da Deadline, Joe Jonas ha parlato della sensazione di essere tornati a lavorare per il franchise: “Quando ci siamo presentati ​​per Camp Rock, abbiamo pensato ‘È davvero strano. È bizzarro essere di nuovo qui’. Vedere questi ragazzi giovani che si esibivano alla grande, facendo salti mortali e cantando a squarciagola è stato davvero impressionante... è stato un momento da non credere”. Oltre ai tre fratelli Jonas, tra i produttori esecutivi anche Demi Lovato, interprete di Mitchie Torres nei primi due film.

Dopo il successo del franchise, i Jonas Brothers hanno dato il via a una carriera di enorme successo, tra i loro album più apprezzati troviamo Happiness Begins, uscito nel 2019 e arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Burnin’ Up, Cool, Only Human e What a Man Gotta Do.