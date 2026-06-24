ChaO, il nuovo anime di Yasuhiro Aoki dal 25 giugno al cinema

Il lungometraggio animato giapponese "ChaO", diretto da Yasuhiro Aoki e prodotto dallo Studio 4°C, uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal 25 giugno al 1 luglio 2026 come evento speciale della collana Animagine. La pellicola, che ha vinto il Premio della Giuria al festival di Annecy, racconta la storia d'amore futuristica e comica tra la principessa sirena Chao e l'impiegato umano Stephan, affrontando il tema della tolleranza e dell'integrazione tra culture diverse

La pellicola d'animazione giapponese "ChaO" arriva nei cinema italiani con una programmazione speciale di una settimana, prevista dal 25 giugno al 1 luglio 2026. L'uscita in sala avviene sotto l'insegna di Animagine, la collana cinematografica nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment dedicata alla distribuzione di anime contemporanei e del passato. La distribuzione nei cinema segue l'anteprima nazionale del film alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e la presentazione ufficiale al festival di Annecy, dove l'opera ha ottenuto il Premio della Giuria, oltre alla partecipazione nella sezione Anima't del festival di Sitges..

La trama del film

La vicenda è ambientata in un contesto futuristico incentrato sulla convivenza complessa tra l'umanità e il popolo sottomarino, i cui rapporti sono logorati dagli incidenti marittimi causati dalle navi. Il protagonista è Stephan, un tranquillo impiegato della compagnia navale Shipholdings. Dopo aver proposto al proprio amministratore delegato un motore eco-compatibile per tutelare la fauna marina, Stephan viene declassato a mozzo. Durante lo svolgimento delle sue mansioni, il giovane viene travolto da un'onda e perde i sensi; a trarlo in salvo è la principessa sirena Ao Sonni Chao Neptunus, nota come ChaO, la quale si innamora di lui e gli formula un'improvvisa proposta di matrimonio. La convivenza forzata tra i due dà inizio a una storia d'amore che metterà alla prova la compatibilità tra le due civiltà.

Caratteristiche tecniche e produzione

Prodotto dallo Studio 4°C, noto per titoli come "Memories" e "Animatrix", "ChaO" rappresenta il primo lungometraggio interamente diretto da Yasuhiro Aoki. Il film è stato realizzato impiegando la tecnica tradizionale giapponese dell'animazione disegnata a mano con matita e carta, richiedendo la produzione di oltre 100.000 disegni. Sotto il profilo visivo, la produzione guidata da Eiko Tanaka ha supportato la scelta stilistica di Aoki di sperimentare proporzioni non uniformi e teste di dimensioni differenti per i diversi personaggi sullo schermo. Il team creativo principale ha visto il coinvolgimento di Hirokazu Kojima nel ruolo di character designer e direttore dell'animazione, e di Hiroshi Takiguchi alla direzione artistica delle scenografie.