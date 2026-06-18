Con la diffusione del primo trailer del film d'animazione Hexed (che potete guardare nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo), la Disney ha svelato uno dei progetti più attesi dei Walt Disney Animation Studios per i prossimi anni.

La nuova pellicola originale, in arrivo nelle sale nell’autunno del 2026, introduce una storia che intreccia mistero, rapporti familiari e magia, portando sullo schermo il viaggio di un personaggio colto nel pieno della sua adolescenza e di sua madre alle prese con una scoperta destinata a cambiare radicalmente la loro esistenza. Attraverso le prime immagini, Hexed lascia intravedere un universo fantastico nascosto dietro l’apparente normalità, dove segreti, poteri inattesi e un possibile legame con una maledizione aprono le porte a un’avventura inedita nel panorama delle produzioni originali Disney.

La regia e la genesi del progetto

Alla guida del lungometraggio Hexed figurano Josie Trinidad, già coinvolta in La principessa e il ranocchio e nel lavoro su Moana, e Jason Hand, animatore e supervisore con una consolidata esperienza all’interno delle produzioni Disney. La loro collaborazione segna l’impianto creativo del progetto, collocandolo nel solco della tradizione degli Studios ma con un’attenzione esplicita verso nuove direzioni espressive.

La trama tra quotidianità e magia

Secondo quanto mostrato nel trailer di Hexed, la narrazione segue un personaggio adolescente eccentrico e sua madre, impegnati in un percorso di scoperta che ribalta la percezione della loro realtà. Quella che appare inizialmente come una semplice particolarità del giovane personaggio si rivela, infatti, il segnale di una magia nascosta, capace di alterare profondamente le loro vite e di aprire l’accesso a un mondo segreto in cui le forze magiche fluiscono senza restrizioni.

Il titolo Hexed richiama esplicitamente un immaginario legato a incantesimi, maledizioni e segreti ereditati, suggerendo una trasformazione della normalità in un’avventura segnata da elementi fantastici e da una progressiva rivelazione dell’ignoto.

Temi narrativi e sviluppo emotivo

Il film si configura come un racconto di formazione intrecciato al rapporto tra genitori e figli, in cui l’ingresso in una dimensione magica nascosta diventa occasione di esplorazione identitaria. La scoperta del proprio potenziale straordinario si accompagna a un percorso di accettazione, in cui avventura e mistero si sovrappongono alla dimensione intima dei legami familiari.

Il contesto produttivo Disney

Il progetto si inserisce nella fase in cui i Walt Disney Animation Studios stanno cercando di bilanciare il proseguimento di franchise consolidati con la creazione di nuove storie originali. In questo quadro, Hexed rappresenta un tassello significativo della strategia di rinnovamento narrativo dello studio, orientata all’espansione di universi inediti.

La presenza di Josie Trinidad alla regia è inoltre un elemento rilevante nel panorama contemporaneo dell’animazione Disney, anche in relazione al suo ruolo nell’ambito di tematiche legate alla diversità e all’inclusione, che contribuiscono a definire il posizionamento del film all’interno delle nuove produzioni originali.