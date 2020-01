Sulle Ali dell'Avventura: l'anteprima del film

Sulle Ali dell'Avventura racconta la storia vera di Christian Moullec , soprannominato birdman, per aver dedicato la sua vita ad allevare e addestrare oche orfane. Ne vedremo alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due mercoledì 8 gennaio alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema. Al cinema volerà giovedì 9 gennaio distribuito da Lucky Red

Una storia vera che sembra una favola. Sulle Ali dell'Avventura racconta la vita di Christian Moullec, soprannominato birdman, per aver dedicato la sua vita ad allevare e addestrare oche orfane. Ne vedremo alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due mercoledì 8 gennaio alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema. Al cinema volerà giovedì 9 gennaio distribuito da Lucky Red. La regia è di Nicolas Vanier; nel cast tra gli altru Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Luis Vasquez, Lilou Fogli e Frédéric Saurel.



Christian dopo la separazione da Paola ha scelto di lasciare la città e andare a vivere in Camargue dove ha elaborato un piano, con tante sfumature clandestine, per salvare le oche selvagge dall'estinzione. Utilizzando il suo ultraleggero vuole indicare loro una rotta migratoria alternativa, che le aiuti a evitare i cacciatori che accompagnano tutto il loro percorso. Dalla Norvegia devo arrivare nel sud della Francia. Altri nemici sono i cavi elettrici, il cibo non sempre disponibile, gli aeroporti, le luci delle grandi città che possono fargli smarrire la rotta e il temuto bracconaggio. Suo figlio adolescente Thomas in vacanza col papà, dopo la noia iniziale si trova protagonista di una avventura fantastica nei cieli d'Europa.