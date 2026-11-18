Un giornalista comunista italiano arriva a Sofia nel 1952 per seguire una parata del regime e si innamora di Maria, figlia di un industriale condannato dal Tribunale del Popolo. Aurora, il dramma storico di Georgi Stoev-Jacky e Nikola Boshnakov con Brenno Placido, Konstantina Georgieva e la partecipazione di Franco Nero, è in concorso al RIFF 2026. La prima italiana è sabato 28 novembre alle 21.40 al Nuovo Cinema Aquila di Roma

Da quella parata prende le mosse Aurora, il dramma storico di Georgi Stoev-Jacky e Nikola Boshnakov che avrà la sua prima italiana sabato 28 novembre 2026 alle 21.40 nella sala 1 del Nuovo Cinema Aquila di Roma. Il film è in concorso tra i lungometraggi della 25ª edizione del Rome Independent Film Festival (RIFF), in programma dal 27 novembre al 4 dicembre

La trama di Aurora nella Sofia del 1952

Maria si mantiene prostituendosi in un vecchio albergo. Suo padre, un industriale, è stato condannato dal Tribunale del Popolo, che aveva celebrato i suoi processi in Bulgaria tra dicembre 1944 e aprile 1945. Maria ha una relazione con Axinia, una scultrice che realizza i monumenti del regime e vive a sua volta nel timore della repressione.

Marcello Conti, giornalista comunista italiano, arriva in città per seguire i festeggiamenti e si innamora di Maria. Tra loro si intromette un alto ufficiale della polizia segreta. Il dramma sentimentale si intreccia alla satira politica. Nella Sofia del film, il regime affida ai monumenti di Axinia e alla nave da parata la propria versione della storia.

Il cast con Brenno Placido e Franco Nero

Brenno Placido interpreta Marcello, Konstantina Georgieva è Maria e Koyna Ruseva è Axinia. Nel cast figurano anche Hristo Garbov, Boyan Arsov, Ivana Keranova e Pietro De Silva, con la partecipazione straordinaria di Franco Nero.

Nel cinema di Stoev-Jacky, nato a Sofia nel 1941, l’umorismo dell’assurdo e la satira fanno parte dello stile che il festival di Sofia definisce «Cinema Variété». I due registi hanno scritto il film con Hristo Iliev-Charlie. Boshnakov, che ha studiato regia alla New Bulgarian University, firma anche il montaggio con Ruslan Grudev. Le musiche sono di Elisa Minari.