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Cinema

Così "Your Name" ha cambiato la storia degli anime al cinema

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Compie 10 anni e torna in sala il film di Makoto Shinkai, che fu capace col suo straordinario successo commerciale di risvegliare l'attenzione dei distributori nei confronti dell'animazione giapponese. Un successo che Shikai non è più riuscito a ripetere

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