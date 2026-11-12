Addio a Irma P. Hall, Marva Munson in Ladykillers dei fratelli Coen

E' scomparsa a Dallas a 91 anni Irma P. Hall, attrice nota, tra gli altri, per aver interpretato il ruolo di Marva Munson in Ladykillers dei fratelli Coen e per cui ottenne il Premio della giuria al Festival di Cannes 2004. La Hall ha lavorato per 27 anni come insegnante di inglese e lingue straniere prima di affermarsi nel mondo del cinema a partire dagli anni '70, raggiunse il grande pubblico con 'Soul Food (1997)', nel ruolo della matriarca Josephine 'Big Mama' Joseph. "Non sapevo di voler recitare, ma Dio lo sapeva, e non me l'ha detto finché non era tardi", dichiarò a Entertainment Weekly nel 1996. "Ho insegnato alle scuole superiori per 27 anni, lavorando in scuole a un'aula unica nel Texas rurale prima dell'integrazione".

Fu scoperta dal regista Raymond St. Jacques, che la scelse per il suo film del 1973 Book of Numbers, il suo primo ruolo in assoluto. Iniziò a fare piccole apparizioni in TV e al cinema e cominciò a recitare nel teatro regionale. Il suo obiettivo principale, come disse ancora in un'intervista, era mettere la sua famiglia nelle condizioni di avere successo. "Ho quattro nipoti, e voglio assicurarmi che abbiano i soldi per andare a scuola". La Hall era divorziata e aveva due figli, un maschio e una femmina, e quattro nipoti. Ottenne per la prima volta grande attenzione per il suo ruolo nel film del 1996 'A Family Thing' (Una questione di famiglia), nel quale, secondo la critica, offrì un'interpretazione furfantesca e capace di rubare la scena nei panni di Zia T, al fianco di Robert Duvall e James Earl Jones.