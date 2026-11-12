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Tre coppie, una tranquillità costruita sulla paura e un evento capace di mandare tutto fuori asse. Il rumore delle cose nuove, il film di Paolo Genovese che ha aperto la Festa del Cinema di Roma, arriva nelle sale il 12 novembre con 01 Distribution. Nel cast Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella ed Edoardo Pesce, con la partecipazione di Claudio Santamaria. In questa pagina una clip esclusiva.
L’abitudine sa arredare benissimo le nostre prigioni. Finché qualcosa si muove, e quello che chiamavamo equilibrio comincia a scricchiolare. È da questa zona scomoda dei sentimenti che parte Il rumore delle cose nuove, il film di Paolo Genovese al cinema dal 12 novembre 2026 con 01 Distribution. Dopo aver aperto la 21ª Festa del Cinema di Roma, il regista di Perfetti sconosciuti e FolleMente torna ai rapporti di coppia e alle verità che possono metterli in discussione. In questa pagina vi presentiamo una clip esclusiva del film.
Tre coppie e un imprevisto che cambia tutto
Al centro di Il rumore delle cose nuove ci sono tre coppie che non si conoscono. A unirle è una condizione più intima di qualsiasi parentela: ciascuna si è ritagliata un’esistenza protetta, tenendo i sentimenti entro confini rassicuranti. La paura di scoprire che cosa ci sia fuori ha finito per restringere le possibilità di vivere.
Un evento inatteso le coinvolge tutte, costringendo i protagonisti a rivedere le proprie scelte e a capire che cosa trattenere e che cosa lasciare andare. Il nuovo arriva a rompere un ordine che sembrava funzionare. O che, almeno, nessuno aveva ancora trovato il coraggio di mettere in discussione.
Il cast da Emanuela Fanelli a Stefano Accorsi
Emanuela Fanelli ed Edoardo Pesce interpretano cast Alba e Umberto; Claudia Pandolfi e Lino Musella sono Viola e Ralph; Stefano Accorsi e Vittoria Puccini vestono i panni di Andrea e Andreina. Claudio Santamaria partecipa nel ruolo di Elio. Edoardo Vitalone interpreta Mirko, mentre Rolando Ravello è lo psicanalista di Andreina.
Quanto conosciamo davvero chi amiamo
«Quanto conosciamo davvero le persone che amiamo?» è la domanda da cui nasce il film, spiega Paolo Genovese nelle note di regia. L’autore mette al centro il passaggio dalla curiosità al bisogno di sapere, e la possibilità che una verità cambi per sempre il modo di guardare chi ci sta accanto.
Genovese racconta di aver seguito vite che si sfiorano e finiscono per influenzarsi, lasciando convivere dolore, ironia e contraddizioni. La regia, nelle sue intenzioni, resta vicina ai personaggi e alle piccole crepe del quotidiano. Del resto, in una coppia, anche il silenzio può avere un volume altissimo.
La canzone originale di Brunori Sas
Il soggetto è di Paolo Genovese, che firma la sceneggiatura con Igor Artibani. La fotografia è di Fabrizio Lucci e il montaggio di Consuelo Catucci. Le musiche sono di Daprinski, mentre Brunori Sas interpreta la canzone originale Il rumore delle cose nuove.
Prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, il film è una produzione Lotus Production, società di Leone Film Group, con Rai Cinema, in associazione con Vice Pictures. La distribuzione nelle sale italiane è di 01 Distribution.