Sommario Tre coppie, una tranquillità costruita sulla paura e un evento capace di mandare tutto fuori asse. Il rumore delle cose nuove, il film di Paolo Genovese che ha aperto la Festa del Cinema di Roma, arriva nelle sale il 12 novembre con 01 Distribution. Nel cast Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella ed Edoardo Pesce, con la partecipazione di Claudio Santamaria. In questa pagina una clip esclusiva. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

L’abitudine sa arredare benissimo le nostre prigioni. Finché qualcosa si muove, e quello che chiamavamo equilibrio comincia a scricchiolare. È da questa zona scomoda dei sentimenti che parte Il rumore delle cose nuove, il film di Paolo Genovese al cinema dal 12 novembre 2026 con 01 Distribution. Dopo aver aperto la 21ª Festa del Cinema di Roma, il regista di Perfetti sconosciuti e FolleMente torna ai rapporti di coppia e alle verità che possono metterli in discussione. In questa pagina vi presentiamo una clip esclusiva del film.

Tre coppie e un imprevisto che cambia tutto Al centro di Il rumore delle cose nuove ci sono tre coppie che non si conoscono. A unirle è una condizione più intima di qualsiasi parentela: ciascuna si è ritagliata un’esistenza protetta, tenendo i sentimenti entro confini rassicuranti. La paura di scoprire che cosa ci sia fuori ha finito per restringere le possibilità di vivere. Un evento inatteso le coinvolge tutte, costringendo i protagonisti a rivedere le proprie scelte e a capire che cosa trattenere e che cosa lasciare andare. Il nuovo arriva a rompere un ordine che sembrava funzionare. O che, almeno, nessuno aveva ancora trovato il coraggio di mettere in discussione. Il cast da Emanuela Fanelli a Stefano Accorsi Emanuela Fanelli ed Edoardo Pesce interpretano cast Alba e Umberto; Claudia Pandolfi e Lino Musella sono Viola e Ralph; Stefano Accorsi e Vittoria Puccini vestono i panni di Andrea e Andreina. Claudio Santamaria partecipa nel ruolo di Elio. Edoardo Vitalone interpreta Mirko, mentre Rolando Ravello è lo psicanalista di Andreina.