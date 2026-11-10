Introduzione
Arriva nelle sale italiane Un weekend artificiale, la nuova commedia diretta e co-sceneggiata da Leonardo Pieraccioni, che torna anche davanti alla macchina da presa nel ruolo del protagonista. Il film porta il regista e attore fiorentino alle prese con una storia che mescola comicità, mistero e intelligenza artificiale, costruita attorno a un esperimento destinato a mettere alla prova un gruppo di persone apparentemente molto diverse tra loro.
Al centro della vicenda c’è Leonardo, un parrucchiere fiorentino di mezza età che riceve un invito decisamente insolito: trascorrere un intero weekend in una sontuosa villa insieme ad altre sei persone che non ha mai incontrato. Il motivo del soggiorno è un esperimento: all’interno del gruppo si nasconde infatti un umanoide creato grazie all’intelligenza artificiale e i partecipanti dovranno riuscire a capire di chi si tratta.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Un weekend artificiale, dalla trama al cast fino al trailer (che potete guardare in alto, nel video posto in testa a questo articolo).
Quello che devi sapere
La trama di Un weekend artificiale
Il film Un weekend artificiale racconta del soggiorno in una villa che si trasforma così in una sorta di gioco investigativo, nel quale i sette partecipanti devono osservare comportamenti, reazioni e atteggiamenti degli altri per individuare l'intruso. Leonardo, parrucchiere fiorentino invitato a trascorrere un intero weekend in una sontuosa villa insieme ad altre sei persone a lui sconosciute, si ritrova coinvolto in una situazione lontana dalla sua quotidianità e progressivamente sempre più difficile da decifrare.
La domanda che attraversa il film è semplice solo in apparenza: come riconoscere un essere umano quando l'intelligenza artificiale è in grado di riprodurne comportamenti e caratteristiche? Il meccanismo dell'esperimento diventa così l'occasione per costruire una commedia basata sui sospetti, sugli equivoci e sulle dinamiche che si instaurano tra persone che non si conoscono.
Leonardo Pieraccioni protagonista
A interpretare Leonardo nel film Un weekend artificiale è lo stesso Pieraccioni, che firma anche la regia e la sceneggiatura insieme a Filippo Bologna e Andrea Bassi. Il protagonista è un parrucchiere fiorentino di mezza età, catapultato in un contesto completamente estraneo alla sua vita quotidiana.
La storia permette così al regista di confrontarsi con un tema contemporaneo come quello dell'intelligenza artificiale, inserendolo però all'interno di una commedia corale costruita sulle relazioni tra i personaggi.
Il cast
Accanto a Leonardo Pieraccioni, il film Un weekend artificiale riunisce un cast composto da volti noti della commedia italiana. Tra gli interpreti ci sono Giulia Vecchio nel ruolo di Cristina, Marta Zoboli nei panni di una profumiera, Tosca D'Aquino come psicologa e Herbert Ballerina nel ruolo di Nello.
Nel cast figurano inoltre Giovanni Esposito, Massimo Ceccherini, Roberto Zibetti, Paolo Hendel e Giorgio Panariello. Completano gli interpreti Antonio Caracciolo, Tim Daish, Valentina Barbieri, Alessandro Mauthe, Vito Napolitano e Nicola Natalia.
La regia e la produzione
Un weekend artificiale è diretto da Leonardo Pieraccioni, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Filippo Bologna e Andrea Bassi. La produzione è affidata a Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Valentina Avenia.
Il film è prodotto da Our Films, Vision Distribution e Sky. La fotografia è di Davide Manca, il montaggio di Patrizio Marone, mentre le musiche sono firmate da Gianluca Sibaldi. La scenografia è curata da Biagio Fersini e Claudio Cordaro.
Dove è stato girato e quando esce al cinema
Le riprese di Un weekend artificiale si sono svolte tra Roma e i Castelli Romani. Tra le location figurano Castel Gandolfo e Albano Laziale, dove si trova la villa utilizzata per le sequenze ambientate durante l'esperimento.
Un weekend artificiale arriva nelle sale cinematografiche italiane il 12 novembre 2026, distribuito da Vision Distribution. Il film è una commedia italiana della durata di 100 minuti e vede Leonardo Pieraccioni tornare alla regia e alla recitazione con una storia che utilizza l'intelligenza artificiale come elemento centrale del racconto.