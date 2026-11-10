Un weekend artificiale è diretto da Leonardo Pieraccioni, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Filippo Bologna e Andrea Bassi. La produzione è affidata a Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Valentina Avenia.

Il film è prodotto da Our Films, Vision Distribution e Sky. La fotografia è di Davide Manca, il montaggio di Patrizio Marone, mentre le musiche sono firmate da Gianluca Sibaldi. La scenografia è curata da Biagio Fersini e Claudio Cordaro.

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