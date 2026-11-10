Il rumore delle cose nuove, trama e cast del film di Paolo Genovese

Introduzione

Con Il rumore delle cose nuove, Paolo Genovese porta al cinema il suo omonimo romanzo, trasformando in immagini una storia corale in cui le fragilità, le inquietudini e le contraddizioni dei protagonisti diventano l'occasione per mettere in discussione certezze e abitudini. Al centro del film ci sono tre coppie, apparentemente lontane e indipendenti l'una dall'altra, ma accomunate da una condizione emotiva fatta di compromessi, paure e desideri rimasti a lungo in sospeso.

Le loro esistenze scorrono inizialmente lungo percorsi ordinari, segnati dalle responsabilità quotidiane e dalle scelte compiute nel tempo. Poi qualcosa cambia e le convinzioni sulle quali hanno costruito le proprie relazioni iniziano a vacillare. Le fragilità che ciascuno cerca di nascondere emergono così in superficie, costringendo i protagonisti a confrontarsi con ciò che hanno evitato, con le rinunce fatte e con le possibilità che non hanno mai avuto il coraggio di esplorare.

È proprio in questo senso che assume significato il "rumore" evocato dal titolo: il suono improvviso delle verità che vengono a galla, delle relazioni che entrano in crisi e degli equilibri che si rompono, ma anche quello delle nuove possibilità che tornano a farsi spazio. Il cambiamento non arriva quindi soltanto dall'esterno, ma nasce dall'interno dei personaggi, quando la consapevolezza delle proprie fragilità diventa il punto di partenza per immaginare una vita diversa.

Presentato alla 21esima Festa del Cinema di Roma e con un cast eccezionale che riunisce sullo stesso set Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella e Claudio Santamaria, Il rumore delle cose nuove arriverà nelle sale italiane il 12 novembre 2026, distribuito da 01 Distribution.

Scopriamo di seguito tutto ciò che bisigna sapere sulla pellicola, dalla trama al cast.