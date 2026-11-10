Dall’11 al 15 novembre il Carbonia Film Festival 2026 porta nel Sulcis cinque film italiani in concorso, l’anteprima di Odio gli indifferenti, il documentario di Marco Amenta su Antonio Gramsci, e un omaggio al regista Abdallah Al-Khatib. In programma anche Idda, con Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano, e I figli della scimmia, con Riccardo Scamarcio. Chiude Dimartino insieme a Fabrizio Cammarata, tra musica e parole. Proiezioni, incontri, mostre e appuntamenti per le scuole sono a ingresso gratuito Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Carbonia Film Festival 2026 torna dall’11 al 15 novembre nella città mineraria del Sulcis, in Sardegna. Cinque film italiani in concorso, un’anteprima dedicata ad Antonio Gramsci, l’omaggio al regista palestinese-siriano Abdallah Al-Khatib e una serata conclusiva con Dimartino compongono il programma della manifestazione promossa dal CSC Carbonia della Società Umanitaria, insieme al Comune di Carbonia, con la direzione artistica di Francesco Giai Via. Le proiezioni e gli incontri si distribuiscono tra la Fabbrica del Cinema, nell’area della Grande Miniera di Serbariu, e il Cine-Teatro Centrale di piazza Roma. Il festival raggiunge anche il Museo del Carbone e gli spazi della città con mostre, musica e interventi di arte pubblica. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Gramsci apre il festival con Odio gli indifferenti Mercoledì 11 novembre alle 21, alla Fabbrica del Cinema, si parte con l’anteprima di Odio gli indifferenti, il nuovo documentario di Marco Amenta, presente all’incontro con il pubblico. Nel centenario dell’arresto di Antonio Gramsci da parte del regime fascista, il regista ne esplora la dimensione privata attraverso le lettere della prigionia. La scrittura tiene insieme ciò che il carcere separa: il rapporto con la moglie Julca, l’affetto per la madre e il legame con i figli. Il ritratto si costruisce così intorno agli affetti e alla lontananza, avvicinando lo spettatore all’uomo attraverso le parole affidate alla famiglia. I cinque film italiani in concorso Il concorso comincia giovedì 12 novembre, alla Fabbrica del Cinema. Alle 18 Alba Zari presenta White Lies, documentario autobiografico che ricostruisce la sua infanzia nella setta dei Bambini di Dio. Fotografie, archivi familiari e il confronto con la madre e la nonna diventano gli strumenti di una ricerca sulle omissioni e sull’identità. Alle 21 arrivano Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti con Caro mondo crudele. Nella Maremma di fine anni Novanta, una dodicenne cerca il suo unico amico, misteriosamente scomparso, scontrandosi con i silenzi degli adulti. Il racconto di formazione comprende interventi di animazione realizzati da Zerocalcare. Venerdì 13 novembre alle 21, al Cine-Teatro Centrale, è la volta di Idda di Irene Dionisio. Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano interpretano due amiche d’infanzia che si ritrovano da adulte per tentare l’ascesa dell’Etna. Il viaggio sul vulcano riapre il confronto sul loro legame e sulle persone che sono diventate. Sabato 14 novembre il Centrale ospita gli ultimi due titoli. Alle 18 Balcanica di Nicola Sorcinelli segue un direttore d’orchestra afghano e suo figlio, suonatore di tuba, in fuga lungo la rotta balcanica dopo il divieto imposto alla musica. Sul loro cammino incontrano una dottoressa italiana interpretata da Matilda De Angelis. Alle 21, I figli della scimmia di Tommaso Landucci, con Riccardo Scamarcio, affronta invece gli equilibri di una famiglia attraverso il rapporto tra il padre di un bambino con disabilità e il nipote adolescente. Le proiezioni del concorso saranno accompagnate dagli incontri con gli autori.

L’omaggio ad Abdallah Al-Khatib Il principale ospite internazionale è Abdallah Al-Khatib, al quale il festival dedica due appuntamenti. Sabato 14 novembre alle 16, al Cine-Teatro Centrale, sarà proiettato Little Palestine, Diary of a Siege. Domenica 15 novembre alle 18, nella stessa sala, il regista accompagnerà Chronicles from the Siege, presentato fuori concorso. Quest’ultimo intreccia le vicende di persone comuni in una città assediata, dove la sopravvivenza impone decisioni estreme. L’esperienza della guerra emerge attraverso i rapporti tra le persone e una quotidianità nella quale anche i gesti più semplici cambiano significato. Il finale con Dimartino e Fabrizio Cammarata Domenica 15 novembre, dalle 21, il Cine-Teatro Centrale accoglie I luoghi che ci portiamo dentro, appuntamento con Dimartino e Fabrizio Cammarata pensato per il festival. Una conversazione sulla scrittura e sull’immaginario del cantautore precederà la performance musicale in duo. Dopo i successi condivisi con Colapesce, da Musica leggerissima a Splash, e l’esperienza cinematografica di La primavera della mia vita, Dimartino incontra il pubblico in una serata dedicata al rapporto tra canzoni, luoghi e memoria. Nel programma conclusivo sono previste anche le premiazioni: 1.500 euro per il Premio del pubblico concorso CFF e 1.000 euro per il Premio Ucca Carbonia Cinema Giovani.

Le immagini del festival tra arte e memoria La nuova identità visiva porta la firma delle registe Valentina e Nicole Bertani, che hanno affidato il manifesto a Tommaso Buldini. Minatori-goblin, creature psichedeliche e un omaggio a Ingmar Bergman popolano una Carbonia sotterranea e fantastica, animata nella sigla da Robotina con le musiche di Angus Bit. Mercoledì 11 novembre sono in programma l’inaugurazione del murale di Skan, alle 10 presso il Palazzetto dello Sport, e l’apertura della mostra fotografica Sguardi Plurali sull’Italia Plurale, alle 18 al Museo del Carbone. Venerdì 13 arriva Amoramnesia, installazione audiovisiva di Giorgio Ferrero per i sessant’anni della Cineteca Sarda, mentre Buldini porta in piazza Roma le animazioni e l’elettronica dal vivo di Interzone. Il cinema sardo e la formazione dei giovani Venerdì 13 novembre alle 18.45, il Cine-Teatro Centrale ospita Spazio Sardegna con Doppia Pupilla di Alessandra Atzori e Milena Tipaldo, Una die de pitzinnia di Vittoria Soddu e Il primo suono di Andrea Mura. Tre lavori che attraversano il rapporto con la propria terra, la memoria di Costantino Nivola e la ricerca musicale. Accanto agli appuntamenti di CFF Scuole, domenica 15 novembre alle 16 saranno presentati i cortometraggi realizzati dagli studenti della Documentary School dell’Università degli Studi di Cagliari. Nello stesso pomeriggio spazio al teaser di Rolling Dreams. Una squadra, una città, il progetto di Karim Galici dedicato alla storia del Carbonia Calcio.