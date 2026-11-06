A Zampaglione non è mai piaciuto vincere facile. Dopo The Well (2023), favola gotica e sanguinaria venduta in 104 Paesi, avrebbe potuto replicare la formula e incassare. Invece firma un'opera agli antipodi. E il punto non è soltanto il coraggio della scelta, ma il risultato: il suo sesto lungometraggio è il più maturo e personale della sua filmografia, un horror che riduce la violenza grafica e affida la paura soprattutto all'atmosfera. Ed è una scommessa vinta. Niente castelli, niente orchi, niente catene. La villa (le riprese si sono svolte a Fara in Sabina, nella suggestiva Villa Pacieri) è spogliata fino all'osso, arredata con pochi oggetti di design, lontanissima dalla casa infestata di tradizione, con i suoi tendaggi, i tappeti e le librerie polverose. Il vuoto, qui, è il vero scenografo: a riempirlo provvedono la paura, l'angoscia e il disordine mentale del protagonista.

Certo, bisogna accettare di perdersi in questo dedalo di incubi che ti avvolge lentamente, bianco come una nebbia, e poi ti fa precipitare nella follia, nell'irrazionale, nel mondo ctonio. Perché The Nameless Ballad, scritto dal regista con Barbara Baraldi (curatrice di Dylan Dog, e dunque esperta di incubi per mestiere), è anche una riflessione lucida sull'ansia di prestazione, su una società che ci obbliga a performare sempre oltre il cento per cento. Chi si ferma è perduto, recita l'adagio (e Totò, nell'omonimo film di Sergio Corbucci del 1960, ne aveva già svelato il lato grottesco). Zampaglione non fa mistero della componente autobiografica: il film, ha confessato, «fotografa molte cose che ho vissuto in prima persona». E l'ossessione, alla fine, proprio come la paura del capolavoro di Rainer Werner Fassbinder, mangia l'anima.

Il film si regge in larga parte sulle spalle di Jamie Ward, e le spalle reggono. Il suo Sam è fragile senza essere lagnoso, nevrotico senza scivolare nella caricatura, e soprattutto è credibile quando suona: si vede che le mani conoscono la tastiera e la chitarra, che i tentativi, le pause, le note sbagliate e corrette appartengono a un musicista vero. Il ritmo è quello della combustione lenta. La prima parte chiede pazienza, si prende il tempo di abitare la casa e il silenzio. Ma quando l'ingranaggio si mette in moto, la tensione non si allenta più, e l'ultimo atto ripaga con gli interessi l'attesa