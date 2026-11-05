Rahma di Faysal Soysal, anteprima mondiale al Tallinn Film Festival

Un’archeologa che desidera diventare madre, una bambina siriana di nove anni in cerca di protezione: due solitudini si incontrano in Rahma, il nuovo film di Faysal Soysal. L’anteprima mondiale è in programma il 14 novembre 2026 al Tallinn Black Nights Film Festival, nel concorso Critics’ Picks. Coprodotto da Turchia, Bulgaria, Grecia e Italia, il film intreccia maternità, migrazione e bisogno di appartenenza. Nel cast Deniz Işın, Feyyaz Duman e Uğur Aslan. In Italia sarà distribuito da Imago Distribution

Rahma, il nuovo lungometraggio scritto, diretto e prodotto dal regista turco Faysal Soysal, avrà la sua prima mondiale al prestigioso Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), dove è stato selezionato in concorso nella sezione Critics' Pick, dedicata alle opere più significative del panorama cinematografico internazionale emergente.

La World Premiere Screening è in programma il 6 Novembre 2026 alle ore 17:15 presso l'Apollo Kino Plaza di Tallinn, alla presenza del regista e del cast artistico.

Coproduzione internazionale tra Turchia, Bulgaria, Grecia e Italia, Rahma affronta temi di grande attualità e profondità umana, intrecciando le storie di persone accomunate dalla ricerca di una casa, di protezione e di un senso di appartenenza.

Al centro del racconto troviamo Meryem, archeologa impegnata lungo il confine turco-siriano, che insieme al marito cerca di diventare madre attraverso la maternità surrogata. Il suo percorso incrocia quello di Rahma, una bambina migrante di nove anni in cerca di sicurezza e accoglienza. Da questo incontro nasce un legame profondo e inaspettato che porterà entrambe a confrontarsi con ferite, speranze e nuove prospettive di vita. Attorno a loro si sviluppa un mosaico di storie che coinvolge rifugiati, madri in fuga e uomini segnati dalle tragedie delle rotte migratorie verso l'Europa.

Il film vanta un cast internazionale di grande rilievo composto da Deniz Işın, Feyyaz Duman, Uğur Aslan, con la partecipazione di Hakan Salınmış, Sogol Khaligh, Süleyman Kabaali, Özlem Taş e Selin Köseoğlu. Nel ruolo della protagonista Rahma debutta sul grande schermo Nagam Bireç, giovane migrante alla sua prima esperienza cinematografica.

Durante il suo percorso di sviluppo, Rahma ha già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Pre-buy Award del TRT 12 Punto Script Development Platform, il Best Project Award del Troya Project Development Platform, il Jury Special Award dell'Hanoi International Film Festival e il Best Screenplay Award del SR Socially Relevant Film Festival di New York.

Le vendite internazionali del film sono curate da Fortissimo Films, storica società di sales internazionale attiva sui principali mercati cinematografici mondiali, mentre la distribuzione italiana è affidata a Imago Distribution.