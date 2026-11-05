Hope, trama e cast del film sudcoreano al cinema da oggi

Hope, proiettato per la prima volta a Cannes, ha suscitato reazioni contrastanti nel pubblico e nella critica che, in linea generale, lo ha giudicato un film coraggioso ed originale, non privo di messaggi che hanno implicazioni politiche e sociali rispetto al Paese dell'autore.

La paura nei riguardi di una minaccia ignota, la paura dell'altro e la paranoia sono parte del tessuto sociale che il film descrive in chiave fantascientifica, talvolta horror e soprannaturale, altre volte quasi comica e grottesca.

L'opera ha volutamente un ritmo discontinuo e trasporta gli spettatori in un viaggio che somiglia a livelli di un videogioco, tra sequenze al cardiopalma e altre più lente, quasi riflessive.

L'autore ha confermato già la scorsa primavera di aver pronta la sceneggiatura per un sequel che potrebbe partire proprio dalle scene che introducono gli alieni Fassbender e Vikander.

L'obiettivo è intrattenere alla maniera di un disaster movie ma la scrittura cede alla tendenza contemporanea di fondere generi e registri.

Disponibile anche in formato IMAX in Italia, il film ha fatto discutere per gli elevati costi di realizzazione, superiori a quelli delle altre produzioni sudcoreane, cifre che sarebbero lievitate per i compensi dei volti del cast internazionale e per il massiccio lavoro di post-produzione, fino a superare i settanta milioni di dollari.

Hope - MUBI via Webphoto