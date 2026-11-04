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Cinema

Tinto Brass e La chiave: Stefania Sandrelli, due diari segreti e un gioco di sguardi

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©IPA/Fotogramma

Una chiave lasciata cadere apposta, due diari segreti e una coppia che si dice per iscritto ciò che non osa confessarsi a voce. Con La chiave (1983), Tinto Brass, scomparso il 4 novembre a 93 anni, porta il romanzo di Tanizaki nella Venezia del 1940 e affida a Stefania Sandrelli un ruolo pericoloso. Tra specchi, vestaglie di seta, il valzer malinconico di Ennio Morricone e un finale che coincide con l’entrata in guerra, un film che ci mette di fronte a una domanda scomoda: chi è davvero il complice di questo gioco?

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