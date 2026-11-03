Un argomento del quale nell’ambiente del cinema si parla sempre poco volentieri, quasi a volerlo rimuovere, in quanto ritenuto scomodo. Il provino è un vero e proprio pugno nello stomaco per gli spettatori, tanto più che, durante la consegna della targa, l’autore si è lasciato sfuggire, non senza la sua sottile autoironia, che per elaborare questa storia si è ispirato a quanto subito in prima persona quando, giovanissimo, cercava di entrare nel magico mondo della celluloide. Naturalmente non è entrato in dettagli, ma ha fatto capire ai presenti all’evento che le attenzioni insane possono essere rivolte non solo alle rappresentanti del gentil sesso ma anche al genere maschile. Pierfrancesco Campanella nell’occasione ha anche tenuto a precisare che si tratta comunque di casi limite e che non bisogna generalizzare, anche perché, fortunatamente, nei contesti artistici c’è ancora spazio per la meritocrazia. Piuttosto il discorso andrebbe allargato in parte anche ad altri settori, come a dire che in qualunque ambito vi può essere chi si approfitta di una posizione di potere. Gli interpreti de Il provino sono Francesca Nunzi, Valeria Di Pace e Nicholas Gallo, oltre allo stesso regista nell’ambiguo ruolo del molestatore. La serata Roma Città Cinema, dedicata alle eccellenze dell’arte e della cultura, impeccabilmente organizzata da Gino Foglia, in collaborazione con Media Group Eventi di Massimo Colavito, si è tenuta a Roma presso la splendida cornice del Salone delle Colonne, all’Eur. Molti i personaggi insigniti del prestigioso riconoscimento, a cominciare dalla sempre splendida Barbara Bouchet, accompagnata dalla regista Emanuela Piovano, rispettivamente protagonista e regista del bellissimo film Finale: Allegro. Tra gli altri premiati anche gli attori Nadia Bengala, Gianni Franco, Carmen Russo, Mirella Banti, il cantante Alessandro Gaetano (nipote di Rino Gaetano) e tantissimi altri. Dulcis in fundo la mitica “regina della moda” Anna Fendi, che ha contribuito con le sue creazioni alla stagione d’oro del cinema italiano, collaborando con i più grandi registi dell’epoca. Nel parterre di ospiti del Gran Gala erano presenti la principessa Conny Caracciolo, l’astrologa Ada Alberti e gli attori Franco Oppini ed Enio Drovandi, il giornalista Giuseppe Di Tommaso, tanto per citarne alcuni. Ha presentato la serata la bravissima Francesca Rasi, mentre la regia è stata curata da Salvatore Foglia.