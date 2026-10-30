Una biblioteca che imprigiona il desiderio, un paese che vede il Diavolo in una donna, un industriale di nome Nosferatu. Per Halloween, trenta film horror italiani fra cult e riscoperte: da Il demonio, La strega in amore e …Hanno cambiato faccia ai due Suspiria di Argento e Guadagnino, fino a The Well di Federico Zampaglione e La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli. Un viaggio nel gotico e nell’orrore contemporaneo, dove la paura abita anche il desiderio e il potere.

A cura di Paolo Nizza