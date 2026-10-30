Halloween, 30 film horror italiani da vedere: cult e incubi da riscoprire
Una biblioteca che imprigiona il desiderio, un paese che vede il Diavolo in una donna, un industriale di nome Nosferatu. Per Halloween, trenta film horror italiani fra cult e riscoperte: da Il demonio, La strega in amore e …Hanno cambiato faccia ai due Suspiria di Argento e Guadagnino, fino a The Well di Federico Zampaglione e La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli. Un viaggio nel gotico e nell’orrore contemporaneo, dove la paura abita anche il desiderio e il potere.
A cura di Paolo Nizza