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Halloween, 30 film horror italiani da vedere: cult e incubi da riscoprire

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Una biblioteca che imprigiona il desiderio, un paese che vede il Diavolo in una donna, un industriale di nome Nosferatu. Per Halloween, trenta film horror italiani fra cult e riscoperte: da Il demonio, La strega in amore e …Hanno cambiato faccia ai due Suspiria di Argento e Guadagnino, fino a The Well di Federico Zampaglione e  La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli. Un viaggio nel gotico e nell’orrore contemporaneo, dove la paura abita anche il desiderio e il potere.

A cura di Paolo Nizza

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