Massimiliano Bruno firma la regia e la sceneggiatura del film Un tranquillo funerale di famiglia insieme con Edoardo Maria Falcone, partendo dal soggetto originale di Dean Craig. Il riferimento è Funeral Party, diretto da Frank Oz, film diventato negli anni un titolo di culto grazie al suo umorismo nero e alla capacità di trasformare un funerale in una situazione sempre più imprevedibile.

Le riprese di Un tranquillo funerale di famiglia si sono svolte a Roma e sono durate sei settimane. Il progetto è prodotto da No Name Entertainment, Rai Cinema e Sony Pictures, con Simone Tacchia come produttore esecutivo. La fotografia è firmata da Marco Bassano, il montaggio da Luciana Pandolfelli e le musiche da Roberto Procaccini; scenografia e costumi sono affidati rispettivamente a Sonia Peng e Alberto Moretti.

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