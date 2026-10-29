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Cinema

Perché “Wildwood” è un miracolo cinematografico

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Rimettere al centro il linguaggio dell'animazione provando a parlare a grandi e piccoli: per questo e per tanti altri motivi questo film mastodontico di Travis Knight, che racconta una storia di boschi, animali antropomorfi e adolescenti coraggiosi, merita l'attenzione del pubblico e una riflessione da parte degli addetti ai lavori

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