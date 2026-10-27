Un uomo sopra la legge, trama e cast del film stasera tv

Protagonista della storia è Jim Hanson, veterano del Vietnam che ha servito nei Marines come cecchino. Rimasto vedovo dopo la lunga malattia della moglie, vive in solitudine in un ranch dell’Arizona, a pochi passi dal confine messicano. Le spese mediche affrontate negli ultimi anni lo hanno lasciato pieno di debiti, e la banca minaccia di portargli via la proprietà. Le sue giornate scorrono tra il lavoro con il bestiame, la compagnia del cane e le segnalazioni alla polizia di frontiera quando avvista qualcuno che attraversa illegalmente il confine. Tutto cambia quando incrocia Rosa e suo figlio Miguel, un ragazzino di undici anni, in fuga da un gruppo di narcotrafficanti. Ne nasce uno scontro a fuoco in cui la donna resta gravemente ferita. Prima di morire chiede a Jim di accompagnare il bambino dai parenti che vivono a Chicago. L’uomo, inizialmente restio, decide di mantenere la promessa e si mette in viaggio attraverso gli Stati Uniti. Alle loro calcagna però c’è Mauricio, spietato sicario del cartello deciso a vendicarsi, mentre anche le autorità si mettono sulle loro tracce. Lungo la strada, tra i due nasce un legame inatteso e profondo.