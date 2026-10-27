Un uomo sopra la legge, trama e cast del film stasera tv

Introduzione
Martedì 27 ottobre, in prima serata su Rai 2, va in onda l’action thriller del 2021 diretto da Robert Lorenz. Liam Neeson interpreta un ex tiratore scelto dei Marines che, al confine tra Arizona e Messico, si ritrova a proteggere un bambino braccato da un cartello della droga
Quello che devi sapere
Quando e dove vedere il film
L'appuntamento con L'uomo sopra la legge è per martedì 27 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Il film, uscito negli Stati Uniti nel gennaio 2021, unisce l’azione ai toni del road movie e del dramma intimo. È una delle tante pellicole che, negli ultimi quindici anni, hanno consolidato l’immagine di Liam Neeson come volto simbolo del cinema d’azione per un pubblico adulto, sulla scia del successo della saga di Io vi troverò.
La trama
Protagonista della storia è Jim Hanson, veterano del Vietnam che ha servito nei Marines come cecchino. Rimasto vedovo dopo la lunga malattia della moglie, vive in solitudine in un ranch dell’Arizona, a pochi passi dal confine messicano. Le spese mediche affrontate negli ultimi anni lo hanno lasciato pieno di debiti, e la banca minaccia di portargli via la proprietà. Le sue giornate scorrono tra il lavoro con il bestiame, la compagnia del cane e le segnalazioni alla polizia di frontiera quando avvista qualcuno che attraversa illegalmente il confine. Tutto cambia quando incrocia Rosa e suo figlio Miguel, un ragazzino di undici anni, in fuga da un gruppo di narcotrafficanti. Ne nasce uno scontro a fuoco in cui la donna resta gravemente ferita. Prima di morire chiede a Jim di accompagnare il bambino dai parenti che vivono a Chicago. L’uomo, inizialmente restio, decide di mantenere la promessa e si mette in viaggio attraverso gli Stati Uniti. Alle loro calcagna però c’è Mauricio, spietato sicario del cartello deciso a vendicarsi, mentre anche le autorità si mettono sulle loro tracce. Lungo la strada, tra i due nasce un legame inatteso e profondo.
Il cast
Ad affiancare Liam Neeson, nei panni di Jim, c’è il giovane Jacob Perez, che interpreta Miguel. Katheryn Winnick, nota al grande pubblico per il ruolo di Lagertha nella serie Vikings, è Sarah, figliastra del protagonista e agente della Border Patrol. Il ruolo dell’antagonista Mauricio è affidato al colombiano Juan Pablo Raba, già visto in Narcos, mentre Teresa Ruiz, volto di Narcos: Messico, presta il volto a Rosa, la madre del bambino. Completano il cast, tra gli altri, Sean A. Rosales, Jose L. Vasquez, Alfredo Quiroz, Dylan Kenin e Luce Rains. In un piccolo ruolo, quello di una commessa di una stazione di servizio, compare anche Amber Midthunder. Che, qualche anno dopo, sarebbe diventata la protagonista di Prey, capitolo della saga di Predator.
Robert Lorenz e l’omaggio a Clint Eastwood Dietro la macchina da pres
Dietro la macchina da presa c’è Robert Lorenz, alla sua seconda regia dopo Di nuovo in gioco del 2012, in cui aveva diretto Clint Eastwood. Lorenz ha alle spalle una lunga collaborazione con l’attore e regista americano, al fianco del quale ha lavorato per anni come produttore. Non è un caso che il film richiami in più punti le atmosfere dei western e dei drammi crepuscolari eastwoodiani: un uomo anziano e disilluso, un paesaggio arido, un senso morale rigido che viene messo alla prova. All’interno della pellicola il regista ha inserito anche una scena pensata come tributo esplicito al suo mentore.