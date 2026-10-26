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Cinema

Matrix torna al cinema in 4K: perché la pillola blu ci tenta ancora, 27 anni dopo

Paolo Nizza

Paolo Nizza
Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne in Matrix delle Wachowski, che apre Back to Cult di Nexo Studios.

Una pillola promette la verità, una bistecca offre una felicità finta. Ventisette anni dopo, siamo sicuri di sapere da che parte stare? Dal 26 al 28 ottobre, Matrix torna al cinema in 4K con Keanu Reeves e la regia di Lana e Lilly Wachowski. Dalla scelta di Neo al patto di Cypher, dal bullet time ai segreti del set: rileggiamo il cult nell’epoca dell’intelligenza artificiale, quando il confine tra libertà e comfort passa dai nostri schermi. E il personaggio più scomodo potrebbe essere quello che ci somiglia di più

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