Il romanzo La sera a Roma, pubblicato da Mondadori nel 2018, portava già l’indagine dentro una capitale contemporanea, tra salotti aristocratici e ambienti cinematografici. Nel film lo stesso autore firma la sceneggiatura e la regia: il percorso dalla pagina allo schermo rimane nelle mani di chi ha concepito i personaggi e l’intreccio.

Il giallo appartiene da tempo alla carriera di Vanzina. Tra i precedenti c’è Sotto il vestito niente (1985), diretto dal fratello Carlo e sceneggiato da quest’ultimo con Enrico e Franco Ferrini. Allora il thriller esplorava il mondo della moda milanese; questa volta, stando alla trama, al centro ci sono il cinema e i rapporti privati dell’alta società romana