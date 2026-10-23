Introduzione
Enrico Vanzina presenta oggi, 23 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma La sera a Roma, giallo tratto dal suo romanzo edito da Mondadori. Nel cast Massimo Ghini, Carlo Buccirosso, Martina Stella e Rocío Muñoz Morales. Un giovane attore viene ucciso e un giornalista finisce coinvolto nelle indagini, tra aristocratici, cinema e relazioni clandestine. In anteprima nella sezione Grand Public il film guarda a La donna della domenica di Comencini e arriverà prossimamente in sala con Unicorn, in collaborazione con Medusa
Quello che devi sapere
Una sera a Roma di Enrico Vanzina alla Festa del cinema
A Roma una raccomandazione può aprire molte porte. In La sera a Roma, basta a spalancare quella di un’indagine per omicidio. Enrico Vanzina torna al giallo e porta alla Festa del Cinema di Roma 2026 una storia di aspirazioni cinematografiche, amori clandestini e rispettabilità da difendere. Il film, scritto e diretto dall’autore e tratto dal suo omonimo romanzo pubblicato da Mondadori, è presentato oggi, venerdì 23 ottobre, nella sezione Grand Public. L’anteprima è in programma alle 21.30 in Sala Sinopoli, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
La sera a Roma, la trama: un incontro e un delitto
Federico è un giornalista affermato e uno sceneggiatore con un film di successo alle spalle. Frequenta i salotti nobili della capitale, le redazioni, le trattorie storiche del centro e l’ambiente cinematografico. Un favore, però, manda all’aria il suo equilibrio.
Un broker della finanza romana gli chiede di incontrare Domenico Greco, giovane attore in cerca di un’occasione. Federico lo riceve a casa, ma il ragazzo gli sembra più dotato di avvenenza che di talento. Poche ore dopo, Domenico viene ucciso con un colpo di pistola. Essendo stato tra gli ultimi a vederlo vivo, il giornalista si ritrova coinvolto nelle indagini.
Anche la vita sentimentale promette guai. Federico è sposato con un’intellettuale francese, ha una relazione con Claudia, insegnante di pilates sudamericana legata alla vittima, e un’amicizia complicata con Giulia, principessa romana. A cercare la verità saranno il commissario Margiotta, il cronista di nera Maselli, sempre a caccia di uno scoop, e lo stesso Federico. Per lui, stavolta, trovare la storia giusta significa provare la propria innocenza.
Enrico Vanzina e il giallo, dal romanzo allo schermo
Il romanzo La sera a Roma, pubblicato da Mondadori nel 2018, portava già l’indagine dentro una capitale contemporanea, tra salotti aristocratici e ambienti cinematografici. Nel film lo stesso autore firma la sceneggiatura e la regia: il percorso dalla pagina allo schermo rimane nelle mani di chi ha concepito i personaggi e l’intreccio.
Il giallo appartiene da tempo alla carriera di Vanzina. Tra i precedenti c’è Sotto il vestito niente (1985), diretto dal fratello Carlo e sceneggiato da quest’ultimo con Enrico e Franco Ferrini. Allora il thriller esplorava il mondo della moda milanese; questa volta, stando alla trama, al centro ci sono il cinema e i rapporti privati dell’alta società romana
Il modello dichiarato: La donna della domenica
Per accompagnare questo ritorno al giallo, Vanzina indica un riferimento preciso. Nelle note di regia pubblicate dalla Festa cita La donna della domenica di Luigi Comencini, con Marcello Mastroianni e Jacqueline Bisset: un altro adattamento letterario, ambientato nell’alta società torinese.
A interessarlo è soprattutto l’equilibrio tra l’indagine e la commedia. Il regista parla di «un’andatura classica da giallo, contaminata ogni tanto da momenti di commedia». Una dichiarazione d’intenti che suggerisce come avvicinarsi al progetto: seguire il mistero e, insieme, osservare le abitudini e le convenienze dell’ambiente in cui prende forma.
Nel passaggio dal proprio romanzo allo schermo, Vanzina spiega inoltre di aver cercato un rigore nella narrazione, nelle immagini e nei dialoghi capace di conservare la consistenza letteraria della storia.
Il cast, da Massimo Ghini a Carlo Buccirosso
Nel cast di La sera a Roma figurano Massimo Ghini, Carlo Buccirosso, Martina Stella e Rocío Muñoz Morales, insieme a Vittorio Viviani, Florence Nicolas, Elvira Zingone, Riccardo Terrana, Gabriella Germani, Ricky Memphis, Luca Ward, Nicoletta Romanoff e Sofia Bartoli.
La fotografia è di Claudio Zamarion, il montaggio di Valentina Romano e le musiche sono firmate da Umberto Smaila e Silvio Amato. Il film ha una durata di 98 minuti
La sera a Roma, produzione e uscita al cinema
La sera a Roma è prodotto da New International con Rai Cinema, in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures, in associazione con TZERO s.r.l. e in collaborazione con Prime Video.
Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film arriverà prossimamente nelle sale, distribuito da Unicorn in collaborazione con Medusa