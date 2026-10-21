10 cose che odio di te, la reunion del cast in memoria di Heath Ledger

Durante la serata dedicata agli omaggi di Dancing with the Stars, Julia Stiles ha ricordato Heath Ledger con una coreografia sulla canzone simbolo del film. Al termine dell’esibizione l’hanno raggiunta in pista molti degli attori del film del 1999, per una reunion che ha commosso il pubblico

Stiles indossava inoltre un abito blu e un’acconciatura che ricordavano il look della pellicola, un dettaglio che lei stessa ha definito “davvero surreale”. Per la performance ha ottenuto quattro 9, uno dei punteggi più alti della serata. La giudice Carrie Ann Inaba ha esclamato: “Guardarti mi fa venire voglia di aprire il cuore”.

L'attrice ha chiuso la puntata con un contemporary dedicato a Heath Ledger , suo partner sul set di 10 cose che odio di te, scegliendo di esibirsi sulle note di Can’t Take My Eyes Off You di Frankie Valli. Nel film è il brano che Patrick Verona, il personaggio di Ledger, canta a Kat Stratford dalle tribune del campo da calcio della scuola. La coreografia richiamava alcune mosse rese celebri dall’attore.

La puntata di Dancing with the Stars andata in onda martedì 20 ottobre sulla ABC aveva per tema “Dedication Night”: le dieci coppie rimaste in gara sono state chiamate a dedicare il ballo a una persona o a un luogo importante della loro vita . A commuovere tutti, dalla giuria al pubblico a casa, è stata Julia Stiles .

La reunion del cast sul palco

Il momento più toccante è arrivato alla fine del ballo. Mentre in studio risuonava la poesia che nel film Kat legge in classe, Julia Stiles ha lasciato una rosa sotto la foto dell'attore prematuramente scomparso. Subito dopo l’hanno raggiunta Joseph Gordon-Levitt, Gabrielle Union, Larisa Oleynik, Susan May Pratt e Andrew Keegan.

L’attrice ha spiegato a Variety di aver voluto l’intero gruppo: “Ho detto che se dovevamo avere qualcuno con noi sul palco a rappresentare l’eredità di Heath o il film, doveva essere tutto il cast. Li ho pregati uno per uno, e hanno risposto tutti”. Anche Ezra Sosa ha sottolineato la delicatezza del progetto: “Fin dall’inizio è stato importantissimo per me e per Julia che questo tributo fosse realizzato con il massimo rispetto e con la guida di chi custodisce più da vicino Heath e il suo ricordo”.

Il ricordo di Heath Ledger

Nel video mostrato prima dell’esibizione, Stiles si è commossa parlando del collega: “Ho imparato tanto da Heath… Con lui era tutto così facile. Vorrei davvero poter alzare il telefono e dirgli: ‘Ehi, amico’”. Ha poi aggiunto: “Sento quanto sia importante onorarlo. Continua a vivere perché la sua interpretazione in quel film era incredibile”.

Diretto da Gil Junger e uscito nel 1999, 10 cose che odio di te rilegge in chiave adolescenziale La bisbetica domata di Shakespeare. Per Stiles fu il primo ruolo da protagonista in un grande film e, con gli anni, la pellicola è diventata un cult delle commedie romantiche per ragazzi.

Ledger è morto nel 2008, a 28 anni, per un’overdose accidentale di farmaci. Lo stesso anno ha ricevuto l’Oscar postumo per il ruolo del Joker ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.