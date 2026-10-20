Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., la clip esclusiva

Una clip in esclusiva per Sky TG24 da Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., il film Aardman diretto da Steve Cox e Matthew Walker. Halloween arriva alla fattoria di Mossy Bottom tra zucche, un contadino scomparso e una pelosa creatura nel bosco. Terza avventura al cinema per Shaun, il film aprirà Lucca Comics & Games 2026 e uscirà nelle sale italiane il 28 ottobre con Lucky Red. Nell’anno del cinquantenario dello studio, una commedia per tutta la famiglia tra umorismo, suspense e omaggi all’horror classico

Sky TG24 presenta in esclusiva una clip da Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., diretto da Steve Cox e Matthew Walker e distribuito da Lucky Red, che arriverà nelle sale italiane dal 28 ottobre per celebrare Halloween con un’avventura pensata per tutta la famiglia.

Prima di diventare la regina incontrastata di Halloween, la zucca era una rapa. Lo racconta una vecchia leggenda irlandese, quella di Jack l’Avaro (Stingy Jack, per chi frequenta il folklore in lingua originale), un furfante capace di ingannare il diavolo in persona e per questo respinto tanto dal Paradiso quanto dall’Inferno, condannato a vagare nel buio con un tizzone ardente infilato in una rapa scavata. Furono poi gli emigranti irlandesi approdati in America a scoprire che quel grosso ortaggio arancione si lasciava intagliare assai meglio, sicché la lanterna di Jack cambiò vegetale ma non vocazione. Ed è proprio da un campo di zucche, coltivato con una dedizione degna di un orto botanico, che prende le mosse la nuova avventura della pecora più celebre (e più silenziosa) del cinema d’animazione.

È slapstick allo stato puro, giacché in casa Aardman a reggere la comicità sono gli sguardi, i belati e un tempismo comico che deve parecchio a Buster Keaton e a Charlie Chaplin: a Mossy Bottom si comunica quasi interamente attraverso gesti, versi e suoni, eppure tutto si capisce benissimo.

Nella clip l’azione prende subito il galoppo, e mai espressione fu più letterale: un uomo viene trascinato da un cavallo lanciato in una corsa sempre più scomposta, che si conclude (com’era prevedibile, e proprio per questo irresistibile) dritta in mezzo a un campo di zucche. A godersi lo spettacolo, schierato come una platea in prima fila, c’è il gregge di pecore, che osserva il disastro con l’imperturbabile curiosità di chi ne ha viste parecchie ma non si stanca mai di ridere.

Halloween alla fattoria di Mossy Bottom

Halloween è alle porte e Shaun, insieme a tutti gli animali della fattoria, si prepara a festeggiarlo come si deve, coltivando un magnifico campo di zucche. Ma quando tutto sembra ormai pronto, il Contadino scompare misteriosamente e dal bosco arriva uno spaventoso mostro. Toccherà a Shaun e ai suoi amici salvare la fattoria dalla pelosa creatura e ritrovare l’amato padrone in tempo per la grande festa, tra esperimenti impazziti e colpi di scena inaspettati.

Del resto George Orwell, nella Fattoria degli animali, aveva avvertito che tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri; a Mossy Bottom il più uguale di tutti è da sempre Shaun, leader riluttante di un gregge che senza di lui finirebbe inevitabilmente nei guai (e che con lui, a dire il vero, ci finisce lo stesso).