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Cinema

Trainspotting torna al cinema 30 anni dopo: perché "Scegliete la vita" ci riguarda ancora

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Dal 19 al 21 ottobre 2026 Trainspotting torna al cinema restaurato in 4K per il trentennale. Il film di Danny Boyle con Ewan McGregor ci restituisce una domanda ancora scomoda: che cosa significa «scegliere la vita»? Tra la corsa di Renton sulle note di Lust for Life, l’ipnosi di Born Slippy e il bagno più lurido di Scozia, rileggiamo il cult tratto dal romanzo di Irvine Welsh. Un viaggio tra dipendenza, consumi e ribellione per capire perché, trent’anni dopo, quel «Scegliete la vita» ci riguarda ancora

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