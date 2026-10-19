Dal 19 al 21 ottobre 2026 Trainspotting torna al cinema restaurato in 4K per il trentennale. Il film di Danny Boyle con Ewan McGregor ci restituisce una domanda ancora scomoda: che cosa significa «scegliere la vita»? Tra la corsa di Renton sulle note di Lust for Life, l’ipnosi di Born Slippy e il bagno più lurido di Scozia, rileggiamo il cult tratto dal romanzo di Irvine Welsh. Un viaggio tra dipendenza, consumi e ribellione per capire perché, trent’anni dopo, quel «Scegliete la vita» ci riguarda ancora