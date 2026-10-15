L’ambizione del film è anche produttiva e visiva. Duffield, già autore e regista di No One Will Save You, parte dall’omonimo romanzo di Daniel Kraus, pubblicato in Italia da Ne/oN Libri nel 2025, e affronta il problema di trasformare una vicenda fortemente legata alla percezione interiore in un’esperienza cinematografica concreta. Come spiega nelle note di regia, la lettura del libro, avvenuta quando era appena diventato padre, ha reso la storia particolarmente personale. L’adattamento, scritto insieme a Kraus, riduce i monologhi interiori e seleziona i flashback, cercando di preservare il senso di una narrazione concentrata sul tempo che passa.

La sfida più evidente è dare consistenza a un ambiente che, per gran parte del racconto, rischia di diventare visivamente monotono: il ventre della balena deve essere uno spazio riconoscibile, mutevole e credibile, non un semplice fondale. La fotografia di Aaron Morton e le musiche di Joseph Trapanese contribuiscono a costruire un’esperienza in cui oscurità, suono e percezione fisica hanno un ruolo essenziale.

Il risultato punta soprattutto sull’immersione dello spettatore, chiamato a condividere la limitatezza dello spazio e l’urgenza delle decisioni.