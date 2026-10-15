Blue Lock, il film in anteprima a Lucca Comics & Games

Il film sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 30 ottobre alle ore 16.30 al Cinema Centrale, all'interno del programma dell'Area Movie a cura di QMI, portando per la prima volta in Italia l'universo di una saga che ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo.

Un successo da 50 milioni di copie

Con oltre 50 milioni di copie e tradotto in più di 20 lingue, Blue Lock ha rivoluzionato il genere del manga sportivo, ribaltandone le convenzioni e dando vita a un vero e proprio fenomeno globale, alimentato anche dal successo della serie anime e del film d'animazione Blue Lock: Episode Nagi.

A portare sul grande schermo questa storia adrenalinica, sospesa tra competizione sportiva e survival thriller, è il regista Yusuke Taki, con un cast guidato da Fumiya Takahashi nel ruolo del protagonista Yoichi Isagi, affiancato da Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi, Kouta Nomura e Masataka Kubota. Gli interpreti sono stati selezionati attraverso audizioni che hanno coinvolto oltre mille candidati e hanno affrontato un intenso percorso di preparazione atletica, iniziato circa un anno e mezzo prima delle riprese sotto la guida di calciatori professionisti.

Blue Lock è prodotto da CK WORKS, CREDEUS e Kodansha, e arriverà prossimamente nei cinema italiani distribuito da Fandango Distribuzione.