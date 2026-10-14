Whalefall: Nella Balena è una produzione di 20th Century Studios, 3 Arts Entertainment e Imagine Entertainment. Tra i produttori figurano Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody e Allan Mandelbaum, mentre la produzione esecutiva coinvolge Doug Merrifield, Richard Abate e Will Rowbotham.

Le riprese si sono svolte in California, con alcune scene girate nella zona della penisola di Monterey. La fotografia è firmata da Aaron Morton, il montaggio da Pietro Scalia e la colonna sonora da Joseph Trapanese.

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