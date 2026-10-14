Whalefall, un subacqueo nel ventre di un capodoglio: trama e cast del film con Josh BrolinCinema
Introduzione
Un'immersione nelle profondità dell'oceano si trasforma in una lotta contro il tempo in Whalefall: Nella Balena, il thriller di sopravvivenza diretto da Brian Duffield, in arrivo nelle sale italiane il 15 ottobre 2026. Protagonista è Austin Abrams, affiancato da Josh Brolin, Elisabeth Shue, Jane Levy, Emily Rudd e John Ortiz.
Il film porta sul grande schermo una premessa estrema: un giovane subacqueo, impegnato a recuperare i resti del padre, viene inghiottito da un gigantesco capodoglio e si ritrova intrappolato nel suo ventre, con appena un'ora di ossigeno a disposizione.
La vicenda unisce la tensione tipica dei racconti di sopravvivenza a una storia familiare segnata dal dolore e da un rapporto difficile tra padre e figlio. Mentre cerca disperatamente una via d'uscita, il protagonista deve fare affidamento sulle proprie capacità e sugli insegnamenti ricevuti dal padre, figura con cui il legame resta al centro del racconto anche quando ogni possibilità di salvezza sembra ridursi.
Tratto dall'omonimo romanzo di Daniel Kraus, Whalefall: Nella Balena trasforma le profondità marine in uno spazio claustrofobico, dove la lotta per sopravvivere si intreccia con la necessità di fare i conti con il proprio passato.
Il film arriva nei cinema italiani giovedì 15 ottobre 2026, distribuito da The Walt Disney Company Italia. La durata indicata è di 106 minuti. Negli Stati Uniti l'uscita è prevista per il 16 ottobre. Scopriamo di seguito tutto quello che c'è da sapere, dalla trama al cast. Intanto potete godervi il trailer mozzafiato nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Whalefall: Nella Balena segue Jay Gardiner, un giovane subacqueo che si immerge al largo della costa centrale della California per cercare i resti del padre Mitt, morto da poco. La missione, già carica di significato personale, prende una piega drammatica quando Jay viene inghiottito da un enorme capodoglio.
Intrappolato all'interno dell'animale e con soltanto un'ora di ossigeno rimasta, il ragazzo deve trovare il modo di salvarsi prima che sia troppo tardi. In questa situazione estrema, gli insegnamenti del padre potrebbero rivelarsi decisivi. Il film segue la sua corsa contro il tempo, mantenendo al centro la lotta per la sopravvivenza e il rapporto irrisolto tra i due.
La regia
A dirigere il film Whalefall: Nella Balena è Brian Duffield, che firma anche la sceneggiatura insieme a Daniel Kraus, autore del romanzo da cui è tratta la pellicola. Duffield costruisce il racconto attorno a una situazione limite, nella quale lo spazio ristretto, la scarsità di ossigeno e l'impossibilità di chiedere aiuto alimentano la tensione.
La dimensione del thriller si combina con quella drammatica: l'emergenza affrontata da Jay non riguarda soltanto la sopravvivenza fisica, ma anche il confronto con la memoria del padre e con gli insegnamenti ricevuti durante la crescita.
Dal romanzo di Daniel Kraus
Il film Whalefall: Nella Balena è tratto da Whalefall, romanzo del 2023 scritto da Daniel Kraus. L'adattamento conserva il nucleo della storia originale: un subacqueo inghiottito da un capodoglio mentre cerca i resti del padre, costretto a escogitare una via di fuga prima che finisca l'ossigeno.
La premessa avventurosa diventa anche l'occasione per esplorare il rapporto tra genitori e figli, mettendo il protagonista davanti all'eredità emotiva lasciata dal padre proprio nel momento in cui è chiamato a trovare dentro di sé le risorse per sopravvivere.
Il cast
In Whalefall: Nella Balena Austin Abrams interpreta Jay Gardiner, il giovane subacqueo al centro della vicenda. Josh Brolin veste i panni di Mitt Gardiner, suo padre, mentre Elisabeth Shue interpreta Zara Gardiner, la madre di Jay.
Nel cast figurano anche Jane Levy nel ruolo di Eva Gardiner, Emily Rudd in quello di Nan Gardiner e John Ortiz nei panni di Hewey. Completano il gruppo degli interpreti Kamy D. Bruder, Mark Meloro Jr., Sam Franich e altri attori coinvolti nei ruoli secondari.
La produzione
Whalefall: Nella Balena è una produzione di 20th Century Studios, 3 Arts Entertainment e Imagine Entertainment. Tra i produttori figurano Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody e Allan Mandelbaum, mentre la produzione esecutiva coinvolge Doug Merrifield, Richard Abate e Will Rowbotham.
Le riprese si sono svolte in California, con alcune scene girate nella zona della penisola di Monterey. La fotografia è firmata da Aaron Morton, il montaggio da Pietro Scalia e la colonna sonora da Joseph Trapanese.