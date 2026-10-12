A 62 anni dall'uscita, Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick torna al cinema il 12, 13 e 14 ottobre 2026, restaurato in 4K e accompagnato dal corto Stanley Kubrick Considers The Bomb. Peter Sellers in tre ruoli, la War Room di Ken Adam, un cowboy a cavallo della bomba atomica. Ma con l'orologio dell'apocalisse a 85 secondi dalla mezzanotte e Digger di Iñárritu nelle sale, la commedia più nera della Guerra fredda sembra parlare del nostro presente. Ecco perché oggi quella risata fa ancora più paura