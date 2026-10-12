Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Il dottor Stranamore torna al cinema in 4K: perché Kubrick oggi fa più paura

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

A 62 anni dall'uscita, Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick torna al cinema il 12, 13 e 14 ottobre 2026, restaurato in 4K e accompagnato dal corto Stanley Kubrick Considers The Bomb. Peter Sellers in tre ruoli, la War Room di Ken Adam, un cowboy a cavallo della bomba atomica. Ma con l'orologio dell'apocalisse a 85 secondi dalla mezzanotte e Digger di Iñárritu nelle sale, la commedia più nera della Guerra fredda sembra parlare del nostro presente. Ecco perché oggi quella risata fa ancora più paura

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ