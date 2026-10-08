Il nome de maestro italiano degli effetti speciali entra nella Hollywood Walk of Fame. La stella dedicata sarà inaugurata il 15 ottobre a Los Angeles. Rambaldi, morto nel 2012, vinse tre Oscar per King Kong, Alien ed E.T. l'extra-terrestre. A scoprire la stella sarà la figlia Daniela

Tre Oscar e alcune delle creature più note della storia del cinema. Il nome di Carlo Rambaldi entra ora anche nella Hollywood Walk of Fame. Il maestro italiano degli effetti speciali, morto nel 2012, sarà celebrato a Los Angeles giovedì 15 ottobre con la posa di una stella a lui dedicata.

La stella a Vine Street

La cerimonia è fissata alle 11.30, le 20.30 in Italia, al 1611 di Vine Street, a pochi passi dall'incrocio con Hollywood Boulevard. La mattonella dedicata a Rambaldi sarà la 2.860esima della Walk of Fame. A scoprirla sarà la figlia Daniela.

“Carlo era un visionario, la sua arte ha dato vita ad alcuni dei personaggi più indimenticabili del cinema. La sua immaginazione ha trasformato l'esperienza cinematografica”, ha dichiarato Ana Martínez, produttrice della Walk of Fame.