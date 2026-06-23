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Sky celebra Bud Spencer a 10 anni dalla sua scomparsa con un canale dedicato

Cinema sky cinema

A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, Sky Cinema celebra la storica coppia con Terence Hill con una collection dedicata ai loro film più amati. Dal 26 giugno al 3 luglio, programmazione speciale su Sky Cinema Collection con titoli cult disponibili anche in streaming su NOW e on demand

A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, avvenuta il 27 giugno 2016, Sky Cinema rende omaggio a una delle coppie più iconiche e amate del cinema italiano con una collection dedicata ai film cult interpretati insieme a Terence Hill. Un appuntamento speciale per rivivere le avventure che hanno conquistato intere generazioni tra scazzottate memorabili, comicità irresistibile e un’amicizia diventata leggenda del grande schermo.

Quando e dove vederli

Dal 26 giugno al 3 luglio, Sky Cinema Collection proporrà una programmazione dedicata al duo, con alcuni dei loro titoli più celebri, tutti disponibili anche in streaming su NOW e all’interno di una collezione on demand dedicata.

Tra i film in programmazione, …Altrimenti ci arrabbiamo!, il cult diretto da Marcello Fondato in cui Bud Spencer e Terence Hill si contendono una dune buggy rossa e gialla tra gare spericolate, scazzottate e inseguimenti diventati iconici.

Ci sarà poi Banana Joe, con Bud Spencer nei panni di un commerciante di banane che si ritrova a difendere il proprio villaggio dai soprusi di un potente boss locale, in una commedia avventurosa dal tono scanzonato e irresistibile.

I film della collection

In Chi trova un amico trova un tesoro, i due protagonisti approdano su un’isola misteriosa alla ricerca di un tesoro nascosto, tra pirati, imprevisti e battibecchi esilaranti.

Con I due superpiedi quasi piatti, Bud Spencer e Terence Hill vestono i panni di due poliziotti improvvisati coinvolti in un traffico criminale internazionale, dando vita a uno dei loro film più amati dal pubblico.

Arriva anche Miami Supercops – I poliziotti dell’8ª strada, action comedy ambientata in Florida in cui la coppia torna a indagare tra gangster, sparatorie e immancabili momenti comici.

In Nati con la camicia, i due interpretano due vagabondi che, per un equivoco, vengono scambiati per agenti segreti e trascinati in una rocambolesca avventura internazionale.

Non mancherà Non c’è due senza quattro, in cui Bud Spencer e Terence Hill interpretano un doppio ruolo nei panni di due sosia chiamati a sostituire due ricchi uomini d’affari minacciati da un complotto.

Infine Pari e dispari, commedia ambientata nel mondo del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine, tra truffe, inseguimenti e la travolgente chimica cinematografica che ha reso immortale il duo.

BUD SPENCER & TERENCE HILL MANIA | dal 26 giugno al 3 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand.

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