A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, Sky Cinema celebra la storica coppia con Terence Hill con una collection dedicata ai loro film più amati. Dal 26 giugno al 3 luglio, programmazione speciale su Sky Cinema Collection con titoli cult disponibili anche in streaming su NOW e on demand
A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, avvenuta il 27 giugno 2016, Sky Cinema rende omaggio a una delle coppie più iconiche e amate del cinema italiano con una collection dedicata ai film cult interpretati insieme a Terence Hill. Un appuntamento speciale per rivivere le avventure che hanno conquistato intere generazioni tra scazzottate memorabili, comicità irresistibile e un’amicizia diventata leggenda del grande schermo.
Quando e dove vederli
Dal 26 giugno al 3 luglio, Sky Cinema Collection proporrà una programmazione dedicata al duo, con alcuni dei loro titoli più celebri, tutti disponibili anche in streaming su NOW e all’interno di una collezione on demand dedicata.
Tra i film in programmazione, …Altrimenti ci arrabbiamo!, il cult diretto da Marcello Fondato in cui Bud Spencer e Terence Hill si contendono una dune buggy rossa e gialla tra gare spericolate, scazzottate e inseguimenti diventati iconici.
Ci sarà poi Banana Joe, con Bud Spencer nei panni di un commerciante di banane che si ritrova a difendere il proprio villaggio dai soprusi di un potente boss locale, in una commedia avventurosa dal tono scanzonato e irresistibile.
I film della collection
In Chi trova un amico trova un tesoro, i due protagonisti approdano su un’isola misteriosa alla ricerca di un tesoro nascosto, tra pirati, imprevisti e battibecchi esilaranti.
Con I due superpiedi quasi piatti, Bud Spencer e Terence Hill vestono i panni di due poliziotti improvvisati coinvolti in un traffico criminale internazionale, dando vita a uno dei loro film più amati dal pubblico.
Arriva anche Miami Supercops – I poliziotti dell’8ª strada, action comedy ambientata in Florida in cui la coppia torna a indagare tra gangster, sparatorie e immancabili momenti comici.
In Nati con la camicia, i due interpretano due vagabondi che, per un equivoco, vengono scambiati per agenti segreti e trascinati in una rocambolesca avventura internazionale.
Non mancherà Non c’è due senza quattro, in cui Bud Spencer e Terence Hill interpretano un doppio ruolo nei panni di due sosia chiamati a sostituire due ricchi uomini d’affari minacciati da un complotto.
Infine Pari e dispari, commedia ambientata nel mondo del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine, tra truffe, inseguimenti e la travolgente chimica cinematografica che ha reso immortale il duo.
BUD SPENCER & TERENCE HILL MANIA | dal 26 giugno al 3 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand.