A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, Sky Cinema celebra la storica coppia con Terence Hill con una collection dedicata ai loro film più amati. Dal 26 giugno al 3 luglio, programmazione speciale su Sky Cinema Collection con titoli cult disponibili anche in streaming su NOW e on demand

A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, avvenuta il 27 giugno 2016, Sky Cinema rende omaggio a una delle coppie più iconiche e amate del cinema italiano con una collection dedicata ai film cult interpretati insieme a Terence Hill. Un appuntamento speciale per rivivere le avventure che hanno conquistato intere generazioni tra scazzottate memorabili, comicità irresistibile e un’amicizia diventata leggenda del grande schermo.

Quando e dove vederli Dal 26 giugno al 3 luglio, Sky Cinema Collection proporrà una programmazione dedicata al duo, con alcuni dei loro titoli più celebri, tutti disponibili anche in streaming su NOW e all’interno di una collezione on demand dedicata. Tra i film in programmazione, …Altrimenti ci arrabbiamo!, il cult diretto da Marcello Fondato in cui Bud Spencer e Terence Hill si contendono una dune buggy rossa e gialla tra gare spericolate, scazzottate e inseguimenti diventati iconici. Ci sarà poi Banana Joe, con Bud Spencer nei panni di un commerciante di banane che si ritrova a difendere il proprio villaggio dai soprusi di un potente boss locale, in una commedia avventurosa dal tono scanzonato e irresistibile.