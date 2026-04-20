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Blacklight, il cast del film con Liam Neeson stasera in tv

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Va in onda su Italia 1, lunedì 20 aprile, l'action thriller del 2022 diretto da Mark Williams. Neeson veste qui i panni di Travis Block, veterano della guerra del Vietnam

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