Blacklight, il cast del film con Liam Neeson stasera in tv

Va in onda su Italia 1, lunedì 20 aprile, l'action thriller del 2022 diretto da Mark Williams. Neeson veste qui i panni di Travis Block, veterano della guerra del Vietnam
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Classe 1996, il nipote del Re del Pop è proprio colui che si cala nei panni del celebre zio....
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