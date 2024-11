"Ciò che i miei primi due film hanno in comune non è tanto la storia ambientata nel passato ma il fatto che i protagonisti si ritrovino a dover affrontare la fine. Credo che in questi periodi particolari della vita le persone tendano a mostrarsi fino in fondo, rivelando aspetti che o per diplomazia o per paura hanno sempre nascosto", ha raccontato a Sky TG24 Insider il regista e sceneggiatore. L'intervista