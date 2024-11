Mats Steen, affetto da una malattia degenerativa muscolare, trascorreva sempre più ore su World of Warcraft, intessendo amicizie e relazioni d'amore online. Ha scritto moltissimo in chat, l'equivalente di 45mila pagine. Che ora, alla scomparsa del giovane, sono diventate un film documentario che mostra, senza mai banalizzare, come sui videogiochi, anche se filtrati da un alter ego, possano nascere rapporti genuini