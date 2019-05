Sì, lo voglio su Sky Cinema Collection

Sabato 25 maggio alle 21.15 Sky Cinema Collection trasmette la simpatica commedia Sì, lo voglio in cui una donna non riesce a sposarsi con l'uomo che ama. La terza volta sarà quella giusta? Non perdere il film di Christie Will Wolf con Jen Lilley , Marcus Rosner e Jessica Lowndes .

Trentuno anni, Charlotte Bennett (Lilley) è la proprietaria di una fabbrica di cioccolato dal sapore unico che conquista rapidamente grazie ai suoi sapori unici che conquistano rapidamente amanti del cioccolato in tutto il mondo. Sì, lo voglio ti aspetta su Sky Cinema Collection sabato 25 maggio alle 21.15.

Charlotte è una pasticcera sempre molto impegnata. James un meccanico di elicotteri. Apparentemente i due ragazzi sembrano non avere nulla in comune ma il desiderio di convolare a nozze c'è per entrambi. Una volta all'altere però, anzi per essere precisi, per ben due volte all'altare, Charlotte lascia James. Ora però Charlotte sembra finalmente decisa a fare il grande passo e deve trovare il modo per dimostrare a James che vuole davvero convolare a nozze con lui.

Con Christie Will Wolf con Jen Lilley, Marcus Rosner e Jessica Lowndes, Sì, lo voglio è disponibile on demand nella collezione WEDDING