Earth Day: Sky Cinema celebra la Terra con una programmazione speciale

In occasione della 48° Giornata Mondiale della Terra Sky Cinema Family , domenica 22 aprile dalle 19.35 alla seconda serata, propone tre film a tema : Eco Planet – Un pianeta da salvare , Earth Enchanted Kingdom e La marcia dei pinguini: il richiamo . Disponibile anche On Demand all’interno della collezione EARTH DAY (dal 15 aprile).

Il 22 aprile si celebra la 48° Giornata Mondiale della Terra e per questa particolare occasione Sky Cinema Family celebra, a partire dal preserale, con una programmazione dedicata.

Ad aprire la speciale programmazione l’emozionante favola ambientalista ed ecologista Eco Planet – Un pianeta da salvare, un’animazione in cui la Terra è minacciata dal surriscaldamento globale e il genere umano rischia l'estinzione ma, ascoltando la voce della natura, tre bambini escogitano un piano per salvare il pianeta. Durante una gita con gli scout Sam si perde e finisce in un villaggio rurale di un Paese esotico dove abitano la riflessiva Nora e il suo fratellino Kim, un bambino che parla con la natura e sa ascoltare i suoi suggerimenti. Quando un disastro ecologico di proporzioni bibliche minaccia di distruggere la terra, i tre piccoli uniscono le forze nel tentativo di salvare il pianeta, messo in pericolo non solo dal riscaldamento globale che ha generato temibili bestie di fuoco, ma anche (o soprattutto) dagli scienziati e i politici del mondo civilizzato che pensano di combattere la minaccia con bombe fredde dalle conseguenze ambientali incontenibili.

In prima serata ci si immerge nella meraviglia del mondo naturale, alla scoperta di una Terra molto più sorprendente di quanto si possa immaginare, con il film documentario prodotto da BBC Earth Enchanted Kingdom diretto da Neil Nightingale e Patrick Morris. Questo capolavoro dai tratti quasi mistici vede come protagonista la bellezza e l’unicità del miracolo della vita, offrendo sensazionali panoramiche (anche in slow motion) su ambienti, animali, stagioni e tanto altro. Enchanted Kingdom è un film documentario ben strutturato, in cui le immagini sono le vere narratrici, capaci di rubare fiato e sostituire appieno le parole grazie alla forza incredibile della natura che, unita alla tecnologia cinematografica, fa vagare la mente verso luoghi ignoti, dando libero spazio alle riflessioni.

In seconda serata è la volta dello splendido sequel del documentario vincitore dell'Oscar nel 2006, La marcia dei pinguini: il richiamo, in cui la voce narrante di Pif ci porta in viaggio con un cucciolo di Pinguino Imperatore, chiamato ad affrontare molteplici sfide in luoghi ignoti, servendosi solo del proprio istinto. Ma questo processo di iniziazione non è privo di incognite o di pericoli: dalle tempeste di neve ai crepacci ai predatori, papà pinguino non si ferma davanti a nulla e consegna junior al destino per cui è stato messo al mondo. Fin dalla prima scena La marcia dei pinguini - Il richiamo conferma l'enorme capacità pittorica di Luc Jacquet, che non si accontenta di documentare l'esistente ma cerca di dargli un senso estetico profondo, aumentando con ralenti, primissimi piani e riprese mozzafiato il valore cinematografico della storia che racconta.