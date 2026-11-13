Avril Lavigne è diventata mamma della sua prima figlia

La cantante canadese, 42 anni, ha annunciato a sorpresa sui social la nascita della sua prima figlia, con alcune foto e una didascalia nel suo stile irriverente. Non ha detto come si chiama la bambina né chi sia il padre. Un dettaglio delle immagini, però, ha fatto pensare subito a uno dei suoi brani più famosi

Venerdì 13 novembre Avril Lavigne ha annunciato d'essere diventata mamma. L'ha fatto su Instagram, cogliendo tutti di sorpresa.

L'annuncio a sorpresa

Nessuna indiscrezione trapelata, nessuna voce e nessun gossip: Avril Lavigne è diventata mamma in gran segreto. Su Instagram, con un’espressione colorita, ha annunciato: “Our Mini F------ Princess has arrived”, cioè “la nostra mini principessa è arrivata”, aggiungendo emoji di un fiocco rosa, una corona, un biberon e un cuore rosa. Nelle foto si vede la cantante stringere la neonata, vestita con una tutina leopardata, e un’immagine delle mani dei due genitori che tengono le dita della piccola. I fan hanno colto subito un omaggio: l’ultimo scatto mostra tre paia di Vans appoggiate su uno skateboard, a rappresentare la nuova famiglia di tre persone, un richiamo alla hit del 2002Sk8er Boi.

Il mistero sul papà

L’artista non ha rivelato il nome della figlia né l’identità del compagno. Nelle foto compaiono però anche le scarpe del padre.

Negli ultimi mesi Avril Lavigne ha tenuto un profilo molto basso: prima di questo annuncio, il suo ultimo post riguardava l'esibizione al festival When We Were Young insieme ai Simple Plan, dopo il tour condiviso dedicato ai loro grandi successi.

Anche la sua vita sentimentale è rimasta lontana dai riflettori. Lavigne è stata sposata con Deryck Whibley dei Sum 41 e poi con Chad Kroeger dei Nickelback. Nel 2022 si è fidanzata a Parigi con il musicista Mod Sun, ma in seguito i due si sono lasciati. L’ultima relazione nota è quella con il rapper Tyga, con cui è stata vista per la prima volta nel febbraio 2023 a cena a Los Angeles. Secondo una fonte citata da Billboard, i due si sarebbero lasciati di comune accordo nel giugno dello stesso anno, restando “grandi amici".