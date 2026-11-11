Tyler Perry, chi è e patrimonio dell'attore più ricco al mondo

Perry ha recitato anche in produzioni di Hollywood non sue. È stato l’ammiraglio Barnett in Star Trek (2009) e il protagonista di Alex Cross (2012). Ha interpretato l’avvocato Tanner Bolt ne L’amore bugiardo - Gone Girl (2014) e il conduttore televisivo Jack Bremmer in Don’t Look Up (2021). È conosciuto anche per la beneficenza. Nel 2020 ha ospitato a Los Angeles il principe Harry e Meghan Markle quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, ed è il padrino della loro figlia Lilibet. Ha un figlio, Aman, nato nel 2014 dalla relazione con Gelila Bekele. Negli ultimi mesi il suo nome è comparso anche nelle cronache giudiziarie: due attori gli hanno fatto causa accusandolo di abusi sessuali, accuse che Perry ha respinto. La settimana scorsa la governatrice eletta della Georgia, Keisha Lance Bottoms, lo ha nominato co-presidente del suo team di transizione. L'11 novembre debutta su Netflix The Gospel of Christmas, un film natalizio a tema gospel che Perry ha scritto, diretto e prodotto.