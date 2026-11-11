Tyler Perry, chi è e patrimonio dell'attore più ricco al mondo

Chi è Tyler Perry, l'attore più ricco del mondo e qual è il suo patrimonio stimatoSpettacolo
Introduzione
Forbes stima il patrimonio di Tyler Perry in 1,4 miliardi di dollari. Per questo l’autore, regista e interprete di Madea è considerato l’attore più ricco del pianeta, davanti a colleghi come Jerry Seinfeld e Arnold Schwarzenegger. Il motivo principale della sua ricchezza è che possiede tutte le sue opere e anche gli studi di Atlanta. Oggi, 11 novembre, arriva su Netflix il suo nuovo film natalizio, The Gospel of Christmas
Quello che devi sapere
L'infanzia difficile
Tyler Perry è nato il 13 settembre 1969 a New Orleans, in Louisiana, con il nome di Emmitt Perry Jr. Da bambino ha subito le violenze del patrigno, che maltrattava lui e la madre. Lo stesso Perry ha definito quegli anni “un inferno”. A 16 anni ha cambiato legalmente il nome di battesimo in Tyler, per staccarsi dall’uomo con cui era cresciuto. Anni dopo, un test del Dna ha confermato che quell’uomo non era il suo padre biologico. Ha lasciato la scuola superiore senza diplomarsi e più tardi ha preso un titolo equivalente.
Dal teatro a Madea
Nel 1992 ha speso tutti i suoi risparmi, circa 12mila dollari, per portare in scena il suo primo spettacolo, I Know I’ve Been Changed. All’inizio, fu un insuccesso. Perry ha passato anche un periodo in cui dormiva in macchina, ma ha continuato a riscrivere il testo. Nel 1998 lo spettacolo è tornato in scena e questa volta è esploso. L’anno dopo, in I Can Do Bad All by Myself, è comparsa per la prima volta Madea, un’anziana signora dal carattere esplosivo interpretata da Perry stesso, travestito da donna. Nel 2005 il personaggio è arrivato al cinema con Amori e Sparatorie (Diary of a Mad Black Woman), girato con un budget di 5,5 milioni di dollari. Da allora i film e le serie di Perry hanno incassato in totale oltre 660 milioni di dollari.
Le proprietà come chiave del successo
A differenza di molti colleghi, Perry ha sempre tenuto il pieno controllo del suo lavoro. Possiede i diritti di tutte le sue produzioni: più di venti film, oltre 1.200 episodi televisivi e una dozzina di spettacoli teatrali. Nel 2015 ha comprato Fort McPherson, un’ex base militare di Atlanta, e l’ha trasformata nei Tyler Perry Studios, inaugurati ufficialmente nel 2019. Il complesso occupa circa 330 acri e ha 12 teatri di posa e diversi set permanenti, tra cui una copia della Casa Bianca. Così, Perry è diventato il secondo afroamericano proprietario unico di un grande studio cinematografico. Gli studi vengono affittati anche ad altre produzioni, e questo gli porta entrate regolari.
Il patrimonio: quanto vale l’impero di Tyler Perry
Nel 2020 Forbes lo ha inserito ufficialmente nella lista dei miliardari, con un patrimonio stimato allora in 1 miliardo di dollari. Oggi la rivista lo stima in 1,4 miliardi, il valore più alto tra gli attori. Già nel 2011 Forbes lo aveva indicato come l’uomo più pagato dello spettacolo, con 130 milioni di dollari guadagnati in un anno. La sua ricchezza è cresciuta soprattutto grazie agli accordi con reti televisive e piattaforme. Nel 2012 ha iniziato a lavorare con OWN, il canale di Oprah Winfrey. Nel 2017 ha firmato un accordo con Viacom, che gli ha dato anche il 25% del servizio di streaming BET+. Poi sono arrivati i progetti per Netflix e Amazon. Secondo Forbes, nel suo patrimonio ci sono circa 300 milioni di dollari tra liquidità e investimenti e 40 milioni tra case e beni di lusso. Altre fonti, come Celebrity Net Worth, danno stime più basse.
Attore e filantropo
Perry ha recitato anche in produzioni di Hollywood non sue. È stato l’ammiraglio Barnett in Star Trek (2009) e il protagonista di Alex Cross (2012). Ha interpretato l’avvocato Tanner Bolt ne L’amore bugiardo - Gone Girl (2014) e il conduttore televisivo Jack Bremmer in Don’t Look Up (2021). È conosciuto anche per la beneficenza. Nel 2020 ha ospitato a Los Angeles il principe Harry e Meghan Markle quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, ed è il padrino della loro figlia Lilibet. Ha un figlio, Aman, nato nel 2014 dalla relazione con Gelila Bekele. Negli ultimi mesi il suo nome è comparso anche nelle cronache giudiziarie: due attori gli hanno fatto causa accusandolo di abusi sessuali, accuse che Perry ha respinto. La settimana scorsa la governatrice eletta della Georgia, Keisha Lance Bottoms, lo ha nominato co-presidente del suo team di transizione. L'11 novembre debutta su Netflix The Gospel of Christmas, un film natalizio a tema gospel che Perry ha scritto, diretto e prodotto.