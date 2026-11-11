Calendari dell'Avvento beauty 2026, i migliori mono e multimarca

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Rituals - Calendario dell’Avvento 2026. Le 24 caselle di Rituals contengono soprattutto mini taglie e quattro prodotti in taglia piena, scelti da diverse collezioni del brand. Ci sono trattamenti per i capelli, oli per il corpo della linea Sakura e Yozakura, uno scrub ispirato all’hammam, una maschera all’argilla vulcanica e due piccole candele profumate della Private Collection. La confezione ha la forma di una casetta, si può riutilizzare e resta un oggetto decorativo anche dopo le feste. Euro 89,90.

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