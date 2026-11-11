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Calendari dell'Avvento beauty 2026, i migliori mono e multimarca

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Dai grandi marchi della cosmesi alle proposte per gli uomini, ecco una selezione di calendari dell’Avvento beauty 2026 per arrivare a Natale con una sorpresa al giorno. Tra make-up, skincare e prodotti per il benessere, ci sono idee per tutti i gusti e tutti i budget, da regalare o da tenere per sé

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