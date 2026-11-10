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Spettacolo

Come il merchandising sta salvando la musica nell'era dello streaming

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Con le royalty digitali ridotte a frazioni di centesimo, ecco che l'abbigliamento griffato e le capsule collection diventano vitali per gli artisti. Dalla storica partnership dei Run DMC alla reunion degli Oasis fino ai pop-up store; viaggio in un mercato destinato a superare i 16 miliardi di dollari

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