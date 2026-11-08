Per la prima volta nella storia il Corpo di Ballo della Scala affronta un’opera della grande coreografa tedesca. Un debutto storico con la sua “Sagra della Primavera”, una versione potente e viscerale. Una sfida fisica ed emotiva per i danzatori. “Hanno dovuto abbattere barriere che si portavano dentro da tanti anni per scoprire un nuovo mondo, quello di Pina” sottolinea a Sky Tg24 Josephine Ann Endicott, direttrice artistica della ripresa coreografica. “È un pezzo profondamente umano, esplosivo e mozzafiato”
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