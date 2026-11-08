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Spettacolo

La Scala entra nell’universo di Pina Bausch, Endicott: “Un’esperienza che cambia la vita”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Josephine Ann Endicott in prova con Linda Giubelli. Foto: Brescia - Amisano

Per la prima volta nella storia il Corpo di Ballo della Scala affronta un’opera della grande coreografa tedesca. Un debutto storico con la sua “Sagra della Primavera”, una versione potente e viscerale. Una sfida fisica ed emotiva per i danzatori. “Hanno dovuto abbattere barriere che si portavano dentro da tanti anni per scoprire un nuovo mondo, quello di Pina” sottolinea a Sky Tg24 Josephine Ann Endicott, direttrice artistica della ripresa coreografica. “È un pezzo profondamente umano, esplosivo e mozzafiato”

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