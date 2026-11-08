Alanis Morissette si dichiara pansessuale durante il podcast Handsome

Alanis Morissette ha dichiarato di essere pansessuale nella puntata del 3 novembre del podcast Handsome, condotto da Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin. La cantautrice canadese di 52 anni ha risposto a una domanda sulle sue esperienze sentimentali e ha confermato quanto detto. Sposata dal 2010 con il musicista Mario «Souleye» Treadway, nel 2008 aveva parlato di esperienze con donne
Alanis Morissette ha dichiarato pubblicamente di essere pansessuale. La cantautrice canadese, 52 anni, ne ha parlato nella puntata del 3 novembre 2026 di Handsome, il podcast condotto da Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin. Il tema è emerso nelle battute finali dell’incontro, dopo una domanda sulle delusioni sentimentali che hanno ispirato parte del suo repertorio. Morissette ha risposto direttamente e ha poi confermato le proprie parole a Notaro, sorpresa dalla dichiarazione.
La dichiarazione di Alanis Morissette a Handsome
L’episodio ospita Morissette in studio per una conversazione sul coraggio e sulle esperienze personali dei conduttori. A introdurre il tema della sessualità è stata Fortune Feimster. Dopo aver espresso apprezzamento per le canzoni nate dalle esperienze dolorose dell’artista, ha chiesto scherzosamente se le delusioni vissute con gli uomini le avessero mai fatto desiderare di essere lesbica. Morissette ha accolto il complimento, quindi ha risposto: «Sono pansessuale, quindi sì».
Tig Notaro le ha domandato se stesse parlando sul serio e la cantante ha ribadito la propria risposta. Lo scambio è proseguito nel tono informale del programma: Notaro ha scherzato sul fatto che un’informazione del genere avrebbe dovuto aprire l’episodio. Morissette ha replicato: «Mi piace lasciarlo per l’epilogo», aggiungendo, sempre con ironia, che le piace confondere le persone al momento dei saluti.
Che cosa significa pansessuale
La pansessualità indica la possibilità di provare attrazione verso persone indipendentemente dal loro sesso o genere. La definizione riguarda l’orientamento della persona e può comprendere la dimensione sessuale, romantica o affettiva. Il prefisso deriva dal greco pan, che significa tutto.
Come chiarisce il glossario dell’organizzazione PFLAG, il termine può sovrapporsi alla bisessualità, che descrive l’attrazione verso più di un genere e può includerli tutti. Le due parole possono assumere sfumature diverse secondo il modo in cui ciascuno descrive la propria esperienza. Durante l’intervista, Morissette ha utilizzato esplicitamente il termine pansessuale per parlare di sé.
L’orientamento sessuale e la relazione vissuta in un determinato momento sono aspetti distinti della vita affettiva: una persona pansessuale può essere sposata e avere una relazione monogama. Il termine, da solo, non descrive gli accordi all’interno di una coppia.
Il precedente del 2008 e il matrimonio con Souleye
Morissette aveva già affrontato pubblicamente il tema della propria sessualità. In un’intervista pubblicata da The Advocate il 4 giugno 2008, le era stato chiesto di approfondire alcune dichiarazioni sulle esperienze con donne fatte alla radio da Howard Stern. La cantante aveva risposto positivamente, descrivendo l’esplorazione della sessualità come una tappa della propria vita e ricordandola con soddisfazione.
Nello stesso colloquio aveva parlato anche del suo rapporto con il pubblico gay e delle modifiche apportate dal vivo a Ironic: in una delle strofe, l’uomo dei sogni veniva presentato insieme al marito. Un riferimento che l’artista indicava come un omaggio a quella parte del suo pubblico.
Dal 2010 Morissette è sposata con il musicista Mario Treadway, conosciuto con il nome d’arte Souleye. Il precedente del 2008 e le parole pronunciate a Handsome riguardano due momenti del suo racconto pubblico: nell’intervista di allora aveva parlato delle proprie esperienze, mentre nel podcast ha indicato esplicitamente l’orientamento sessuale con cui si identifica.
Da Jagged Little Pill alla Songwriters Hall of Fame
Morissette ha raggiunto il successo internazionale nel 1995 con Jagged Little Pill, l’album che comprende brani come You Oughta Know e Ironic. Il rapporto tra esperienza personale e scrittura, richiamato anche dalla domanda di Feimster, è uno degli elementi riconoscibili del suo repertorio.
Nel corso della carriera ha conquistato sette Grammy Awards e nel 2026 è entrata nella Songwriters Hall of Fame. Il suo percorso comprende anche la recitazione, un podcast di conversazioni su temi psicologici e sociali avviato nel 2016 e il musical tratto da Jagged Little Pill, arrivato a Broadway nel 2019. Nel 2020 ha pubblicato Such Pretty Forks in the Road, seguito nel 2022 dall’album di meditazione The Storm Before the Calm.