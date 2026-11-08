Alanis Morissette si dichiara pansessuale durante il podcast Handsome

Alanis Morissette ha dichiarato di essere pansessuale nella puntata del 3 novembre del podcast Handsome, condotto da Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin. La cantautrice canadese di 52 anni ha risposto a una domanda sulle sue esperienze sentimentali e ha confermato quanto detto. Sposata dal 2010 con il musicista Mario «Souleye» Treadway, nel 2008 aveva parlato di esperienze con donne

Alanis Morissette ha dichiarato pubblicamente di essere pansessuale. La cantautrice canadese, 52 anni, ne ha parlato nella puntata del 3 novembre 2026 di Handsome, il podcast condotto da Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin. Il tema è emerso nelle battute finali dell’incontro, dopo una domanda sulle delusioni sentimentali che hanno ispirato parte del suo repertorio. Morissette ha risposto direttamente e ha poi confermato le proprie parole a Notaro, sorpresa dalla dichiarazione.

La dichiarazione di Alanis Morissette a Handsome

L’episodio ospita Morissette in studio per una conversazione sul coraggio e sulle esperienze personali dei conduttori. A introdurre il tema della sessualità è stata Fortune Feimster. Dopo aver espresso apprezzamento per le canzoni nate dalle esperienze dolorose dell’artista, ha chiesto scherzosamente se le delusioni vissute con gli uomini le avessero mai fatto desiderare di essere lesbica. Morissette ha accolto il complimento, quindi ha risposto: «Sono pansessuale, quindi sì».

Tig Notaro le ha domandato se stesse parlando sul serio e la cantante ha ribadito la propria risposta. Lo scambio è proseguito nel tono informale del programma: Notaro ha scherzato sul fatto che un’informazione del genere avrebbe dovuto aprire l’episodio. Morissette ha replicato: «Mi piace lasciarlo per l’epilogo», aggiungendo, sempre con ironia, che le piace confondere le persone al momento dei saluti.