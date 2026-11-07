Dal tenente Dan di Forrest Gump a una vita al fianco dei veterani: The Ballad of Lieutenant Dan racconta Gary Sinise e la comunità che gli è stata vicina dopo la morte del figlio Mac, scomparso nel 2024 a 33 anni. Il documentario debutta in Nord America il 10 novembre, insieme al memoir Graceful Warrior, nel giorno in cui il musicista avrebbe compiuto 36 anni. Le testimonianze di amici e colleghi si intrecciano con la storia di una famiglia che ha trovato nella fede e nella musica un modo per custodirne la memoria

Gary Sinise torna a raccontarsi in The Ballad of Lieutenant Dan, il documentario che intreccia il suo impegno per i veterani e la perdita del figlio Mac. L’uscita in Nord America è fissata per il 10 novembre 2026 , giorno in cui il musicista avrebbe compiuto 36 anni. Nella stessa data arriva il memoir Graceful Warrior, dedicato alla storia della famiglia. Il volto del tenente Dan di Forrest Gump riunisce così due capitoli della propria vita che, nel tempo, hanno finito per sostenersi a vicenda.

La morte del figlio Mac e gli anni della malattia

Il racconto familiare passa dal 2018, quando a pochi mesi di distanza arrivano due diagnosi: un tumore al seno per la moglie Moira e un cordoma, una rara forma di tumore, per McCanna Anthony “Mac” Sinise. Moira entra in remissione; per il figlio comincia un percorso di cure e interventi durato circa cinque anni e mezzo. Mac muore il 5 gennaio 2024, a 33 anni.

Musicista e compositore, aveva studiato alla University of Southern California e lavorato nella fondazione. Aveva inoltre condiviso il palco con il padre, suonando la batteria nella Lt. Dan Band.

Nell’intervista pubblicata da People, Sinise racconta di essersi allontanato dalla recitazione dopo la conclusione di Tredici, nel 2020, per dedicarsi alla famiglia. Accanto a Moira e alle figlie Sophie ed Ella, ricorda il sostegno trovato nella fede cattolica e nelle esperienze delle famiglie dei veterani feriti. Averle conosciute lo aveva preparato ad assistere suo figlio. Il rapporto costruito attraverso la fondazione assumeva così un significato profondamente personale.

Graceful Warrior e la musica lasciata da Mac

Graceful Warrior: The True Story of a Son, a Father, and a Family Who Carried Each Other Through raccoglie questa esperienza nella forma di un memoir. La pubblicazione del 10 novembre coincide con il compleanno di Mac e ne ricorda la vita attraverso il legame con i genitori e le sorelle.

A custodirne la presenza è anche il progetto discografico Resurrection & Revival. Prima di morire, Mac aveva completato il suo primo album, chiedendo che i proventi sostenessero la fondazione. In seguito Gary ha ritrovato nei suoi archivi altre composizioni, registrazioni e melodie annotate sul telefono. Con amici e collaboratori del figlio le ha portate a compimento, dando vita a nuovi dischi.

Per il padre, ascoltare e lavorare su quella musica è diventato un modo concreto per sentirlo vicino. Tra le voci degli amici raccolte dal documentario e le note lasciate da Mac, il racconto di Gary Sinise continua anche attraverso ciò che suo figlio aveva ancora da dire.