È morto a 49 anni Francesco Pompilio, attore pescarese apparso in Il paradiso delle signore, Prisma e Buen Camino con Checco Zalone. La notizia è stata diffusa dalla Fil5 Agency. Nel suo curriculum anche Ripley e Finalmente l’alba di Saverio Costanzo. Un percorso che affiancava ai set il lavoro sul palcoscenico, dalla maschera di Pantalone a Shakespeare e Pirandello, e la scrittura di monologhi e commedie. Francesca Manzini gli ha dedicato un video sui social. Le cause della morte non sono state rese note Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

E' morto a 49 anni Francesco Pompilio, attore pescarese che aveva lavorato in Il paradiso delle signore, Prisma e Buen Camino con Checco Zalone. Non sono state rese note le cause del decesso. L’annuncio e il ricordo di Francesca Manzini La notizia è stata diffusa dalla Fil5 Agency, che rappresentava l’attore. Nel messaggio di addio, l’agenzia e l’agente Filippo Celli hanno ricordato la serietà con cui Pompilio affrontava il mestiere e il rapporto di amicizia costruito negli anni. La stessa testata riporta anche il ricordo di Francesca Manzini, che in un video sui social lo ha descritto come "un’anima splendida, sempre sorridente nonostante tutte le difficoltà".

L’agenzia ha scritto: “Ci stringiamo nel dolore, ma anche nella profonda gratitudine, per salutare Francesco Pompilio. Dire che Francesco fosse un attore è riduttivo: Francesco era un'anima generosa che ha scelto di fare del palcoscenico e dello schermo lo specchio della propria umanità, regalando a tutti noi frammenti di verità attraverso ogni personaggio che ha interpretato. La recitazione per lui non era un semplice mestiere, ma una vocazione vissuta con rigore, passione e un rispetto immenso per il pubblico e per i colleghi. Fin dai suoi esordi, ha saputo spaziare con una versatilità straordinaria dalla commedia dell'arte fino a monologhi intensi e impegnati. Chiunque abbia avuto il privilegio di lavorare con lui ne ricorda la puntualità, il sorriso accogliente e quella rara capacità di dare dignità e spessore a ogni singola battuta”.

Il paradiso delle signore e lo zio Michele di Prisma Nato a Pescara nel 1977, Pompilio lavorava come attore professionista dal 2008. Nel 2018 aveva partecipato alla terza stagione di Il paradiso delle signore, interpretando Mattia Meneghini, un rappresentante di abiti da sposa. In Prisma, la serie diretta da Ludovico Bessegato, era lo zio Michele, un ruolo presente anche nei crediti della seconda stagione. Aveva lavorato inoltre in Ripley, nel ruolo di un cameriere, in Qui non è Hollywood, come fotografo, e in Un’estate fa, come portiere d’albergo. Il cinema con Checco Zalone e Saverio Costanzo Fra i suoi lavori sul grande schermo figura Buen Camino, la commedia di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. Pompilio aveva preso parte anche a Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, affiancando le esperienze cinematografiche all’attività nelle serie e sul palcoscenico.

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