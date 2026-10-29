Max Angioni: "La sfida di un comico? Fare cose migliori per gli altri"

È appena entrato nel cast del GialappaShow e spera di uscirne "il più tardi possibile". Alle spalle ha una carriera fatta di tv, cinema e teatro. Ha partecipato a Italia's Got Talent, Lol e Roast in Peace 2. Eppure da bambino era "vendicativo" e impacciato. Anche se ha sempre avuto un lato simpatico e divertente. L'intervista a Stories su Insider
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