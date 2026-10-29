Dal 9 al 14 novembre Salerno ospita la 31ª edizione di Linea d’Ombra Festival, diretta da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo. Pupi Avati riceverà il Premio Maestri del Cinema; tra gli ospiti Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Stacy Martin e Rocco Papaleo. Il tema è Play: quattro concorsi, il live del premio Oscar Daniel Blumberg con i Portraits e una maratona anime da Akira a Your Name. Dal 7 novembre, al Complesso San Michele, la mostra di Gio Quasirosso in collaborazione con COMICON Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il tasto Play, a Salerno, accende anche le conversazioni fuori dalla sala. Dal 9 al 14 novembre 2026 torna Linea d’Ombra Festival: la 31ª edizione, diretta da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo, sceglie il gioco come filo di un programma in cui i film incontrano la musica, il fumetto e il pubblico. Il primo Ring ospiterà Massimiliano Bruno, mentre Pupi Avati riceverà il Premio Maestri del Cinema. E venerdì 13 la scaramanzia potrà attendere: c’è una notte intera da passare con gli anime.

Il tema Play e i luoghi del festival Play è il comando che avvia una visione, ma anche un invito a partecipare. Il festival lo traduce in quattro concorsi, incontri con gli autori e progetti che coinvolgono le scuole e i quartieri. Le sedi principali saranno la Sala Pier Paolo Pasolini, il Piccolo Teatro di Porta Catena e il Complesso San Michele, mentre il progetto Fuori Campo porterà quattro appuntamenti cinematografici nelle periferie di Salerno. Pupi Avati premiato e gli incontri con Stacy Martin Il calendario dei Ring, gli incontri moderati da Boris Sollazzo, si apre lunedì 9 novembre con Massimiliano Bruno. Martedì 10 sarà la volta di Anna Foglietta, mentre mercoledì 11 arriverà Stacy Martin con il cortometraggio da lei diretto, Amaretti. Al centro del racconto c’è una donna di settant’anni costretta a ripensare la propria identità dopo aver scoperto un inganno del figlio. Alla proiezione seguirà il confronto con Martin e con Billy Steiger, autore delle musiche. Venerdì 13 novembre Pupi Avati riceverà il Premio Linea d’Ombra Maestri del Cinema e incontrerà il pubblico nel consueto Ring. Un riconoscimento a un autore che ha fatto della memoria una materia viva, capace di custodire affetti e lasciare filtrare il perturbante. Nella stessa giornata, la sezione Quinto Elemento proporrà 12 quadri + 1 epilogo. Omaggio a Marcello Mastroianni, il progetto di Roberto De Gaetano che rilegge la figura dell’attore attraverso dodici film.

Daniel Blumberg con i Portraits e Rocco Papaleo in chiusura La musica avrà uno spazio centrale giovedì 12 novembre con Portraits, il trio multimediale formato da Billy Steiger, Daniel Blumberg e Seymour Wright. Blumberg, vincitore dell’Oscar 2025 per la colonna sonora di The Brutalist di Brady Corbet, parteciperà a una performance che prende forma nel dialogo con i ritratti scelti e con lo spazio che la ospita. Il 10 novembre Quinto Elemento accoglierà anche ALL IN di Sara Lisanti, tra arti visive, teatro corporeo e pratica circense. La chiusura, sabato 14, sarà affidata a Rocco Papaleo, accompagnato al pianoforte da Arturo Valiante: un incontro tra monologo e concerto, dove un ricordo può diventare una canzone e una gag aprire uno spiraglio più malinconico. I cinque film in concorso a Passaggi d’Europa La sezione Passaggi d’Europa riunisce cinque lungometraggi di produzione e coproduzione europea. Si comincia il 9 novembre con Enjoy Your Stay di Dominik Locher e Honeylyn Joy Alipio, storia di una lavoratrice filippina senza documenti alle prese con debiti e scelte morali negli chalet di lusso. Il 10 novembre arriva The Kidnapping of a President di Samuli Valkama, ambientato nella Finlandia degli anni Trenta, dove alcuni ufficiali di estrema destra decidono di rapire il primo presidente del Paese. L’11 novembre No Ghosts on Good Street di Emi Buchwald segue quattro fratelli sulla soglia della vita adulta. Il 12 tocca a Miss Mermaid di Pauline Brunner e Marion Verlé: una lavoratrice di una fabbrica di pesce in scatola incontra un’influencer che fa la sirena di professione e prova a cambiare esistenza. Il 13 novembre chiude la selezione Life in a Beat di Amerissa Basta, ritratto di una ventenne ateniese in cerca di autonomia.

CortoEuropa e i concorsi Open Space e UniFest CortoEuropa presenta diciassette cortometraggi provenienti da quindici Paesi. La nuova sezione Open Space – Premio Banca Campania Centro guarda invece ai corti realizzati in Campania da registi under 36. Completa il quadro UniFest, il concorso universitario internazionale nato da un’idea del laboratorio LABSAV dell’Università degli Studi di Salerno: la sesta edizione è dedicata al tema #PLAY/REPLAY. La maratona anime da Akira a Perfect Blue Per chi considera il sonno una questione rinviabile, l’appuntamento è nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre. Dalle 23 alla Sala Pasolini, la maratona dedicata all’animazione giapponese riunisce La tomba delle lucciole di Isao Takahata, Akira di Katsuhiro Otomo, Perfect Blue di Satoshi Kon, Porco Rosso di Hayao Miyazaki, Your Name. di Makoto Shinkai e Si sente il mare di Tomomi Mochizuki. Un itinerario che passa dal trauma della guerra alle vertigini dell’identità, con il desiderio e la memoria a cambiare continuamente forma. La prenotazione è obbligatoria, la quota di partecipazione è di 5 euro e le iscrizioni su Eventbrite chiudono alle 13 del 13 novembre. Al termine delle proiezioni è previsto un quiz sui film, con un premio di 200 euro per il vincitore.