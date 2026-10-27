Federica Panicucci compie 59 anni e festeggia il compleanno a Parigi

Compleanno festeggiato in una delle capitali più romantiche d'Europa. La conduttrice, da anni uno dei volti più riconoscibili del daytime Mediaset, ha anche festeggiato a giugno la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Per il suo compleanno, Federica Panicucci ha scelto di festeggiare a Parigi, condividendo con i follower alcuni momenti della ricorrenza. La conduttrice, nata il 27 ottobre 1967, ha accompagnato la giornata con uno scatto pubblicato su Instagram che mette in risalto il suo look e una forma fisica che non passa inosservata. Le immagini social hanno attirato l’attenzione dei fan, confermando quanto il suo stile e le sue scelte di abbigliamento siano seguiti dal pubblico.

carriera e traguardi

Dopo gli esordi nel 1987 a Portobello con Enzo Tortora, è arrivata alla conduzione di programmi di intrattenimento come The Look of the Year e Festivalbar, prima di dedicarsi all’informazione e all’attualità. Oggi è alla guida di Mattino Cinque su Canale 5 insieme a Francesco Vecchi, con la nuova stagione partita il 14 settembre 2026. Nel corso della carriera ha condotto programmi di intrattenimento, eventi musicali e appuntamenti speciali. Tra i traguardi più recenti c’è anche la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, un percorso di studio portato avanti accanto al lavoro.