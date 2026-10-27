Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Federica Panicucci compie 59 anni e festeggia il compleanno a Parigi

Spettacolo
da Instagram @federicapanicucci

Compleanno festeggiato in una delle capitali più romantiche d'Europa. La conduttrice, da anni uno dei volti più riconoscibili del daytime Mediaset, ha anche festeggiato a giugno la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Per il suo compleanno, Federica Panicucci ha scelto di festeggiare a Parigi, condividendo con i follower alcuni momenti della ricorrenza. La conduttrice, nata il 27 ottobre 1967, ha accompagnato la giornata con uno scatto pubblicato su Instagram che mette in risalto il suo look e una forma fisica che non passa inosservata. Le immagini social hanno attirato l’attenzione dei fan, confermando quanto il suo stile e le sue scelte di abbigliamento siano seguiti dal pubblico.

carriera e traguardi

Dopo gli esordi nel 1987 a Portobello con Enzo Tortora, è arrivata alla conduzione di programmi di intrattenimento come The Look of the Year e Festivalbar, prima di dedicarsi all’informazione e all’attualità. Oggi è alla guida di Mattino Cinque su Canale 5 insieme a Francesco Vecchi, con la nuova stagione partita il 14 settembre 2026. Nel corso della carriera ha condotto programmi di intrattenimento, eventi musicali e appuntamenti speciali. Tra i traguardi più recenti c’è anche la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, un percorso di studio portato avanti accanto al lavoro. 

Spettacolo: Ultime notizie

Torna Sky Cinema Halloween, oltre 30 titoli tra horror e commedie

Cinema sky cinema

Su Sky Cinema è tempo di dolcetto o scherzetto con lo speciale Halloween. Dal 28 al 31 ottobre su...

Don Toliver a Milano, la possibile scaletta del concerto

Musica

Il rapper e cantante di Houston arriva all’Unipol Forum  martedì 27 ottobre con l’unica...

Maelstrom, Keanu Reeves reciterà nel film d'azione Netflix

Cinema

Un thriller ad alta tensione diretto da Jaume Collet-Serra, tra uragani devastanti, criminali e...

Chi è Giovanni, il figlio di Claudio Baglioni che ha duettato con lui

Spettacolo

Il 25 ottobre 2026 il cantautore romano ha condiviso sulle note del brano Con tutto l’amore che...

Noah Wile è l'uomo più sexy del mondo nel 2026 secondo People

Spettacolo

L'attore statunitense, 55 anni, protagonista della serie The Pitt e celebre per il ruolo del...

Spettacolo: Per te