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Spettacolo

Il successo de "L'Estranea" è un pro memoria per il cinema italiano

Gianmaria Tammaro

Con oltre 2 milioni di euro incassati e 287 mila spettatori, il film di Paolo Strippoli si conferma una delle proposte più solide delle ultime settimane. Un risultato che racconta le possibilità di un cinema italiano capace di sperimentare, conquistare il pubblico e offrire un’alternativa alla programmazione tradizionale

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